«У нас есть очевидные конкурентные преимущества»: Путин встретился с победителями и призёрами Олимпиады в Пекине

Владимир Путин встретился с победителями и призёрами Олимпиады — 2022. Президент России лично наградил орденами Почёта и Дружбы золотых медалистов, при этом особо отметив достижения фигуристов и лыжников. В своей речи к спортсменам он назвал несправедливым отстранение паралимпийцев от соревнований в Пекине, пообещал и дальше проводить на территории страны международные соревнования, а также заявил, что в спорте у России нет недружественных стран.

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с победителями и призёрами Олимпиады в Пекине. Спортсменам вручили государственные награды, глава государства также неформально пообщался с золотыми медалистами соревнований.

Перед встречей атлетам пришлось провести 14 дней на карантине. Многие отнеслись к этому позитивно. Фигуристка Виктория Синицина, завоевавшая в паре с Никитой Кацалаповым серебро в танцах на льду, а также первое место в командных соревнованиях, призналась, что наконец-то выспалась.

«Мне даже нравится. Последние месяцы были меганасыщенными. Теперь я выдохнула, привела мысли в порядок. Выспалась наконец-то. В общем, всё классно. Погуляю ещё. А вы пока можете погулять за меня. Зацвело уже что-нибудь?» — написала она в своём Telegram-канале.

«Вы высоко подняли знамя страны. А мы его не опустим»

Однако далеко не все олимпийские чемпионы смогли присутствовать во вторник на встрече с президентом. Так, Александр Большунов из-за болезни мероприятие пропустил. Как объяснил тренер Юрий Бородавко, лыжник не смог вовремя сдать ПЦР-тесты и провести все 14 дней на карантине. Также по разным причинам отсутствовали Анна Щербакова, Сергей Устюгов, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Наталья Непряева.

Первыми в Кремле появились серебряные и бронзовые призёры Игр. Их поздравляли помощник президента России Игорь Левитин и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Они вручили спортсменам ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени — в зависимости от мест, занятых на соревнованиях.

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По словам фигуриста Владимира Морозова, награждение ещё раз напомнило о тех чувствах, которые он испытал в Пекине.

«В жизни каждого спортсмена олимпийская медаль — высшая цель в спорте. Поздравляю с этими наградами всех, кто здесь присутствует. Для кого-то это была цель в жизни. Благодарю всё руководство, тренерский штаб, всех, кто с нами работал. Ждали этого дня довольно долго, два месяца. Для нас это возможность ещё раз вспомнить Олимпиаду в Пекине, пережить эти эмоции. Они вспоминаются, переполняют внутри», — сказал Морозов.

Чернышенко, в свою очередь, подчеркнул, что вся страна любит олимпийцев и гордится их достижениями.

«Мы столкнулись с непростыми условиями, но вы, спортсмены, были на передовой раньше всех. На Играх в Пекине вы завоевали 32 медали, это один из лучших результатов в истории современной России, за это вам огромная благодарность. Мы делаем всё, чтобы у вас была возможность тренироваться, ни одна стройка не остановлена. Правительство подготовило все необходимые решения, чтобы возможность выступать на международных соревнованиях у вас осталась», — отметил вице-премьер.

Затем чемпионы пообщались с Владимиром Путиным. Президент в своей речи особое внимание уделил результатам Камилы Валиевой, которая оказалась в Пекине в центре допингового скандала.

«Она вобрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания, его пластику, красоту, мощь и нежность. Своим трудом вывела спорт на высоту настоящего искусства, такого совершенства невозможно добиться нечестно с помощью каких-то дополнительных средств, манипуляций», — подчеркнул глава государства.

Затем он наградил спортсменов орденами Почёта и Дружбы. При этом каждый из них мог обратиться к Путину и поделиться своими мыслями и эмоциями. Патриотичную речь подготовила к мероприятию Вероника Степанова.

«Я ровесница века, родилась в январе 2001-го. На моих глазах Россия снова стала сильной, гордой, успешной. Не всем в мире это нравится, это очевидно. Но мы на правильном пути, и мы обязательно победим, как победили на Олимпиаде. Я очень горжусь тем, что сегодня получаю столь высокую награду от нашего президента страны. Спасибо вам большое за то, что вы высоко подняли знамя страны. А мы его не опустим, обещаю», — заявила спортсменка.

Остальные олимпийские чемпионы благодарили Путина за помощь в подготовке к главному старту четырёхлетия, а также говорили тёплые слова своим тренерам, родителям и другим специалистам, помогавшим в достижении цели. Камила Валиева призналась, что ей особенно приятно побывать в Кремле и получить награду в день рождения. Ей во вторник исполнилось 16 лет.

«Спасибо вам большое, что любите спорт и поддерживаете спортсменов. Для нас это очень важно», — сказала олимпийская чемпионка.

Затем состоялось неформальное общение за бокалом шампанского. При этом для Камилы, поскольку она несовершеннолетняя, специально подготовили газировку.

«Коммерционализация олимпизма — путь к деградации»

Путин также выступил перед остальными спортсменами, приехавшими в Кремль, в том числе паралимпийцами, которые не смогли принять участие в соревнованиях в Пекине. В своей речи президент заявил, что отстранение россиян и белорусов продемонстрировало зависимость спорта от спонсоров и «денежных мешков».

«По сути, под видом рекомендаций были введены реальные санкции, и всё это показывает, к сожалению, дальнейшую коммерционализацию. Потому что зависимость очень большая от спонсоров, от денежных мешков и паралимпийского, и олимпийского движения. И вот эта зависимость коммерческая и дальнейшая коммерционализация паралимпизма и олимпизма — это, конечно, путь к деградации. К сожалению», — сказал Путин.

Он также напомнил, что Россия постоянно предостерегала своих партнёров от использования в спорте двойных стандартов и принципов коллективной ответственности, призывала очистить его от политики. Президент назвал абсурдом отстранение от соревнований пловца Евгения Рылова за участие в митинге-концерте в «Лужниках», а также обратился к бронзовому призёру Олимпиады сноубордисту Вику Уайлду с предложением остаться в стране и работать с молодёжью.

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«Я знаю, что Виктор объявил о завершении спортивной карьеры, но его знания, опыт очень важны для новых, подрастающих поколений», — отметил глава государства.

Рассуждая о дальнейших шагах по развитию спорта, Путин отметил важность проведения всевозможных международных турниров.

«Для России в спорте нет недружественных стран. Мы рады принимать всех, кто выступает за спорт без дискриминации и искусственных ограничений. За его идеалы — идеалы справедливости, равенства и честной борьбы», — заявил президент.

От лица олимпийцев к Путину обратилась саночница Татьяна Иванова. Она поблагодарила главу государства за поддержку и попросила активно развивать спорт в регионах.

«От себя лично хотела бы попросить о строительстве ещё одной санно-бобслейной трассы в России. Это очень важно и необходимо для нашего вида», — объяснила призёр Игр в Пекине.

Подчеркнул важность развития спортивной инфраструктуры и трёхкратный паралимпийский чемпион горнолыжник Алексей Бугаев.

«К сожалению, нам крайне не хватает спортивных баз, полностью адаптированных для паралимпийцев. У нас огромная страна. Мы можем тренироваться и готовиться в различных климатических условиях, в разных часовых поясах, на любой высоте. Нам нужно использовать это преимущество, создавать разные спортивные сооружения в разных субъектах нашей страны, а не ездить за рубеж. Это позволит и дальше развивать спорт, несмотря ни на какие решения и обстоятельства. А также поддержать нашу конкурентоспособность на международной арене», — заявил спортсмен.

Путин согласился с тем, что в стране имеется всё необходимое для достижения высоких целей. Кроме того, по мнению президента, россияне, проходя через трудности, становятся сильнее.

«У нас есть абсолютно очевидные конкурентные преимущества, связанные с размерами нашей страны, с её масштабом, с климатическими различными зонами, с развитием технологий и растущим вниманием государства к спорту и к спортсменам, к физической культуре. Своим примером вы вдохновляете миллионы людей и заставляете государственные структуры, чиновников всех уровней должным образом реагировать на те потребности, которые возникают в связи с вашими результатами, и добиваться всем вместе новых горизонтов, в том числе и в спорте», — сказал глава государства.

Олимпийцы покидали Кремль в хорошем расположении духа. Как признался биатлонист Эдуард Латыпов, он был рад снова со всеми пообщаться.

«Конечно, каждое воспоминание о Пекине оставило след и тёплое внутреннее состояние. Вспоминаешь, как ты стоял на пьедестале, сразу внутри всё происходит заново, это останется на всю жизнь. Эти воспоминания всегда будут греть душу. Естественно, пообщались и со своими ребятами, так как уже сезон завершился, и с ребятами из других видов спорта. С кем-то мы были знакомы, с кем-то только сегодня познакомились. Очень приятно видеть всех чемпионов в одном месте, можно поделиться эмоциями, опытом», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».