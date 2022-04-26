Морозов — о получении госнаграды: для нас это возможность ещё раз вспомнить Олимпиаду

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Российский фигурист Владимир Морозов, который выступает в паре с Евгенией Тарасовой, поделился эмоциями после получения ордена «За заслуги перед Отечеством» в Кремле.
Морозов — о получении госнаграды: для нас это возможность ещё раз вспомнить Олимпиаду
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«В жизни каждого спортсмена олимпийская медаль — высшая цель в спорте. Ждали этого дня довольно долго, два месяца. Для нас это возможность ещё раз вспомнить Олимпиаду в Пекине, пережить эти эмоции. Они вспоминаются, переполняют внутри», — приводит слова Морозова «Чемпионат».

29-летний фигурист также поблагодарил тренерский штаб и всех, кто помогал ему с подготовкой к Играм-2022.

Морозов и Тарасова являются серебряными призёрами Пекина в парном катании.

26 апреля в Кремле прошла церемония вручения государственных наград серебряным и бронзовым призёрам Олимпиады в Пекине. Также  Владимир Путин встретился с чемпионами ОИ-2022.

На Олимпиаде в Пекине сборная России установила национальный рекорд по количеству наград на зимних Играх, завоевав 32 медали. Из них шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.

Ранее Путин принял участие в церемонии вручения государственных наград победителям XXIV Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

 

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