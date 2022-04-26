Журова: если за встречу с Путиным к спортсменам применят санкции, это будет верхом абсурда

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о возможном наказании для российских спортсменов за встречу с президентом страны Владимиром Путиным.

«К нашим олимпийцам и так применены санкции, они не могут выступать на международных соревнованиях. Но, если за встречу с президентом России введут персональные санкции, это будет верхом абсурда. Сейчас нужен любой повод, чтобы оправдать незаконные дисквалификации российских спортсменов», — приводит слова Журовой Sport24.

По её мнению, международные спортивные федерации могут наложить санкции за выступления, слова или присутствие на мероприятии. Депутат отметила, что награждение спортсменов и встреча с президентом являются традиционными мероприятиями.

Ранее Журова прокомментировала слова российского футболиста Жигулёва о дискриминации россиян в Польше.