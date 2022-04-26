Журова отреагировала на слова Жигулёва о дискриминации россиян в Польше

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Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова российского футболиста Ильи Жигулёва о дискриминации россиян в Польше.
Журова отреагировала на слова Жигулёва о дискриминации россиян в Польше
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Сейчас ко многим такое отношение. Такие русофобские настроения уже были, просто сейчас они обнажились. Они были скрыты, когда люди хотели что-то сказать, просто не говорили. А теперь они решили все высказаться», — приводит слова Журовой «Спорт-Экспресс».

Она считает, что других футболистов тоже ожидает расторжение контрактов и спортсменам нужно будет определяться со своим будущим.

«Если он очень хороший игрок, то его какой-нибудь клуб несомненно пригласит. Сейчас рано об этом говорить, посмотрим, как события будут развиваться», — заключила Журова.

Полузащитник Жигулёв перешёл в «Заглембе» в августе 2021 года из «Краснодара». 26-летний хавбек в 15 матчах отметился двумя результативными передачами.

Российский футболист расторг контракт с клубом из Любина 20 апреля по обоюдному согласию сторон.

Ранее Жигулёв признался, что не сталкивался в Польше с дискриминацией.

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