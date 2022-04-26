Российский футболист Жигулёв признался, что не сталкивался в Польше с дискриминацией

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Полузащитник Илья Жигулёв, который выступал за «Заглембе», сообщил, что не сталкивался в Польше с дискриминацией в отношении россиян.
Российский футболист Жигулёв признался, что не сталкивался в Польше с дискриминацией
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«Читал, что в больших городах Польши была дискриминация русских. Но Любин — маленький город, там всё спокойно, плюс во многих местах, куда мы ходили, меня знали. Я лично с такими проблемами не сталкивался», — цитирует Жигулёва РИА Новости.

Жигулёв перешёл в «Заглембе» в августе 2021 года из «Краснодара». 26-летний хавбек в 15 матчах отметился двумя результативными передачами.

Российский футболист расторг контракт с клубом из Любина 20 апреля по обоюдному согласию сторон.

Ранее бывший вратарь столичного «Спартака» Александр Филимонов назвал санкции ФИФА дискриминацией по национальному признаку.

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