Филимонов — о санкциях ФИФА: лицемерие и дискриминация по национальному признаку

Бывший вратарь московского «Спартака» Александр Филимонов высказался о санкциях со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) в отношении российских команд.

«Это перебор. Они сами же свои правила не соблюдают и меняют, как им удобно. Все ценности, которые они провозглашают, сами и нарушают. Это лицемерие, дискриминация по национальному признаку», — цитирует Филимонова Sport24.

Он также заявил, что необходимо развивать детско-юношеский футбол. И добавил, что теперь нужно обращать внимание на российских тренеров и футболистов вместо легионеров. По мнению Филимонова, Россия скоро вернётся на международную арену.

Напомним, что 31 марта в Дохе прошёл 72-й конгресс ФИФА. По итогам конгресса Россию не исключили из федерации. При этом ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

Ранее спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на решение ФИФА не рассматривать вопрос о приостановке членства РФС в организации.