Путин заявил, что Россия приложит все усилия для защиты своих спортсменов

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с победителями Олимпиады-2022 заявил, что Россия приложит все усилия для обеспечения прав российских атлетов.
Путин заявил, что Россия приложит все усилия для защиты своих спортсменов
  • РИА Новости

«Мы приложим все усилия для обеспечения прав наших атлетов, будем проводить соревнования, открытые для всех наших друзей и настоящих партнёров», — заявил Путин.

Он также отметил, что для России в спорте нет недружественных стран.

«Мы рады принимать всех, кто выступает за спорт без дискриминации и искусственных ограничений, за его идеалы — справедливости, равенства и честной борьбы», — заключил Путин. 

Ранее Путин вручил награды победителям зимней Олимпиады 2022 года в Пекине.

Он назвал блестящими и волевыми победы российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине.

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