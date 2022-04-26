Путин заявил, что Россия приложит все усилия для защиты своих спортсменов

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с победителями Олимпиады-2022 заявил, что Россия приложит все усилия для обеспечения прав российских атлетов.

«Мы приложим все усилия для обеспечения прав наших атлетов, будем проводить соревнования, открытые для всех наших друзей и настоящих партнёров», — заявил Путин.

Он также отметил, что для России в спорте нет недружественных стран.

«Мы рады принимать всех, кто выступает за спорт без дискриминации и искусственных ограничений, за его идеалы — справедливости, равенства и честной борьбы», — заключил Путин.

Ранее Путин вручил награды победителям зимней Олимпиады 2022 года в Пекине.

Он назвал блестящими и волевыми победы российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине.