Путин заявил, что Россия приложит все усилия для защиты своих спортсменов
- РИА Новости
«Мы приложим все усилия для обеспечения прав наших атлетов, будем проводить соревнования, открытые для всех наших друзей и настоящих партнёров», — заявил Путин.
Он также отметил, что для России в спорте нет недружественных стран.
«Мы рады принимать всех, кто выступает за спорт без дискриминации и искусственных ограничений, за его идеалы — справедливости, равенства и честной борьбы», — заключил Путин.
Ранее Путин вручил награды победителям зимней Олимпиады 2022 года в Пекине.
Он назвал блестящими и волевыми победы российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине.