Путин назвал блестящими победы российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине

|

Президент России Владимир Путин назвал блестящими и волевыми победы российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине.

«Без всякого преувеличения, блестящие и волевые победы ваши, да и всех наших олимпийцев, российских спортсменов, стали настоящим украшением Игр. Многие болельщики — не только в нашей стране, но и во всём мире — смотрели на это с восхищением и радовались. И вы вновь доказали, что находитесь в ряду самых лучших спортсменов мира», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Путин отметил талант спортсменов, их упорный труд, мастерство, преданность спорту и его ценностям и идеалам.

Ранее сообщалось, что Путин 26 апреля проведёт встречу с победителями Олимпиады-2022.