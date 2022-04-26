Кацалапов выразил слова благодарности Путину на встрече в Кремле

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Двукратный олимпийский чемпион в танцах на льду Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, поблагодарил президента Владимира Путина на встрече в Кремле.
Кацалапов выразил слова благодарности Путину на встрече в Кремле
  • AP
  • © Bernat Armangue

«Уважаемый Владимир Владимирович, я хочу выразить вам огромную благодарность за постоянную поддержку, за то, что вы верите в нас и, конечно, за вашу большую любовь к спорту», — приводит слова Кацалапова Sport24.

Кацалапов также отметил, что спортсмены чувствовали, как вся страна их поддерживает, выступая на Олимпиаде в Пекине, и для команды было важно завоевать высокие награды, выступая без флага и гимна.

«Россия — великая страна, великая спортивная держава. И, несмотря на все создаваемые нам трудности и преграды, мы продолжим побеждать и не сдадим наши лидерские позиции», — заключил Кацалапов.

30-летний фигурист вместе с Викторией Синициной завоевал золото ОИ-2022 в командных соревнованиях и серебро в личном турнире в танцах на льду.

Ранее тренер Юрий Бородавко сообщил, что лыжник Александр Большунов не сможет принять участие во встрече спортсменов олимпийской сборной России с Владимиром Путиным.

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