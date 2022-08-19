Старая гвардия: шесть футболистов, дебютировавших за сборную России после 30 лет

За годы существования сборной России её цвета защищали многие футболисты. Но если большинство из них дебютировали в относительно раннем возрасте, то некоторые получили шанс проявить себя уже после 30 лет. Последним таким игроком стал защитник Сергей Терехов, вышедший на поле в матчах квалификации к ЧМ-2022 в Катаре. Кто ещё получал дебютный вызов в национальную команду на четвёртом десятке — в материале RT.

Маринато Гилерме («Локомотив»)

Возраст на момент дебюта: 30 лет, 105 дней.

Бразильский голкипер «Локомотива» стал первым в истории натурализованным футболистом, сыгравшим за сборную России в официальном матче. В марте 2016 года он сменил Станислава Крицюка в товарищеской встрече с Литвой и отстоял на ноль. Хотя изначально Маринато Гилерме не собирался выступать за некогда чужую страну. Годом ранее он признавался бразильским СМИ, что не видит себя в другой национальной команде, а паспорт получает исключительно для обхода лимита на легионеров.

В последующие годы он регулярно приезжал в расположение сборной. Поначалу он уступал борьбу за пост №1 Игорю Акинфееву, но со временем добился шанса проявить себя. Гилерме здорово смотрелся в Лиге наций, где ни разу не пропустил в двух матчах, после чего выходил на поле во всех встречах квалификации Евро-2020. И, скорее всего, он занял бы место в воротах в финальной части первенства, если бы не злосчастная игра с Сербией. Маринато пропустил пять раз за тайм и был заменён на Сослана Джанаева, а Станислав Черчесов на пресс-конференции раскритиковал голкипера: «Ни разу не выручил. Потому и поменяли».

Одна неудачная игра стоила Гилерме попадания на первенство континента. Он потерял доверие тренерского штаба и пропустил сначала старт отбора к ЧМ-2022, а затем контрольные встречи перед Евро и сам турнир. И это с учётом того, что весной он находился в отличной форме и стал одним из творцов прорыва «Локомотива» с восьмого на третье место в таблице РПЛ. В тренерском штабе объяснили невызов намерением дать спортсмену время на проведение «самоанализа и переоценки», но процесс затянулся. При Черчесове голкипер больше ни разу не попал в заявку, а вернулся в обойму лишь после прихода Валерия Карпина.

Сергей Рыжиков (завершил карьеру)

Возраст на момент дебюта: 30 лет, 191 день.

В немного более зрелом возрасте первый матч за национальную команду провёл коллега Гилерме по амплуа. Сергей Рыжиков всегда считался одним из самых надёжных российских голкиперов, но не выдерживал конкуренции с более молодыми и звёздными Игорем Акинфеевым, Вячеславом Малафеевым и Владимиром Габуловым. И это при том, что в 2008—2009 годах он дважды помогал «Рубину» завоёвывать золото РПЛ, а сам лидировал по проценту «сухих» матчей.

«Рыжиков не стучится в двери сборной: он уже выбил их с петель, а теперь и вовсе ломится в окно! Не замечать такого вратаря — нелепость», — заявлял экс-защитник «Спартака» Евгений Ловчев.

Судя по всему, отсутствию доверия к двукратному чемпиону России поражались и в соседних государствах. В январе 2011-го появились слухи об интересе к нему со стороны Казахстанской федерации футбола, но сам вратарь заявил, что мечтает выступать за команду России. Совпадение или нет, но именно после этого ему наконец дали возможность надеть форму сборной. Рыжиков вышел в основе в товарищеском матче с Катаром, но уже на четвёртой минуте допустил ошибку и был вынужден вытаскивать мяч из сетки. Подача с фланга пошла точно за спину голкиперу, тот попятился назад, однако не дотянулся до мяча и позволил Мохаммеду Касоле переправить его в пустые ворота. В перерыве Сергей уступил вместо Малафееву и впоследствии больше ни разу не выходил на поле за национальную команду.

Сергей Терехов («Сочи»)

Возраст на момент дебюта: 31 год, 103 дня.

В октябре 2021-го в основной состав сборной России на игру со Словакией попал Сергей Терехов. При этом, в отличие от того же Рыжикова, он не мог похвастаться ни золотыми медалями чемпионата страны, ни победой над «Барселоной» в Лиге чемпионов. Первую половину карьеры защитник провёл невыразительно, скитаясь по клубам уровня «Балтики» и «Волгаря». Всё изменилось, когда футболист транзитом через прозябающее на тот момент в ФНЛ «Динамо» попал в «Оренбург», а затем и в «Сочи». Сотрудничество с Владимиром Федотовым помогло ему добиться значительного прогресса и стать сначала основным игроком в одном из лидеров РПЛ, а затем и кандидатом в национальную команду.

При этом нельзя отрицать, что появление Терехова в сборной оказалось вынужденным и было спровоцировано нехваткой исполнителей на позиции левого защитника. В тот момент 38-летний Юрий Жирков находился без клуба, Илья Самошников и Вячеслав Караваев были травмированы, а Фёдор Кудряшов длительное время не практиковался в игре на фланге обороны. Сергей был одной из последних надежд Карпина в ключевой встрече квалификации ЧМ-2022 со Словакией и не ударил в грязь лицом. В общей сложности он провёл на поле 80 минут, прежде чем уступил место защитнику «Антальяспора». Впоследствии он принял участие в разгроме Кипра и вполне мог помочь партнёрам в стыковом матче с Польшей, если бы не отстранение России.

Артём Ребров (завершил карьеру)

Возраст на момент дебюта: 31 год, 258 дней.

Относительно поздно шанс продемонстрировать мастерство в сборной получил и бывший голкипер «Спартака». Хотя в случае с Артёмом Ребровым нельзя сказать, что его вызов казался делом само собой разумеющимся. Вплоть до 2014-го в клубе он выполнял роль дублёра Андрея Диканя, а после ухода украинца не всегда был сверхнадёжен. Тем не менее, уже в сентябре он стал регулярно привлекаться на сборы, а в ноябре 2015 года вышел на поле. И сразу в матче с Хорватией, пусть и носившем статус товарищеского.

Однако дебют получился ещё более провальным, чем у Рыжикова. Ребров также провёл один тайм, но пропустил три гола. И хотя Артём вряд ли был виноват хотя бы в одном из них, больше в команду ни разу не привлекался. Возможно, за это частично ответственен и он сам. В одном из интервью он открыто заявил, что не хочет «приезжать и сидеть в запасе».

«Я, как и вы, читал эти слова. От них и отталкиваюсь», — отмечал Черчесов.

Ари («Атлетико Сеаренсе»)

Возраст на момент дебюта: 32 года, 339 дней.

Несмотря на то, что к моменту вызова Ари за Россию уже выступали два натурализованных бразильца, это событие вызвало огромный резонанс. Приглашение возрастного по футбольным меркам форварда критиковали Андрей Талалаев, Анатолий Бышовец и Александр Мостовой, а Роман Павлюченко и вовсе публично отказывался смотреть матчи с его участием. Видимо, не сумел простить тому поведение в финале Кубка России 2017 года. Тогда нападающий «Локомотива» участвовал в массовой драке и нанёс несколько ударов футболистам «Урала», получив за это красную карточку. Изменить общественное мнение Ари не помогали даже его лестные высказывания в отношении страны и заявления, что вызов в национальную команду — «мечта его жизни».

Черчесов не прислушался к коллегам и в ноябре 2018-го пригласил игрока в расположение коллектива. Правда, пробыл он там недолго. Форвард дважды выходил на замену, но не смог отметиться голами, а сборная уступила оба раза с общим счётом 0:5. Сначала не смогли ничего противопоставить Германии в контрольной встрече, а затем проиграли Швеции в Лиге наций. Впоследствии Ари не раз выражал надежду на возвращение, но в дело вмешались травмы, из-за которых он суммарно пропустил 367 дней за последние три года. Это стоило ему места не только в сборной, но и в «Краснодаре». Сейчас он выступает за клуб бразильской Серии С «Атлетико Сеаренсе».

Олег Кузьмин (завершил карьеру)

Возраст на момент дебюта: 34 года, 119 дней.

Дольше всех своего шанса пришлось ждать ещё одному футболисту «Рубина». Впервые он оказался в заявке на матч сборной России в октябре 2009 года, а вышел на поле в игре национальной команды спустя почти шесть лет. В сентябре 2015-го Олег Кузьмин заменил травмированного Жиркова и стал самым возрастным дебютантом сборной в XXI веке.

«Что сказать — неожиданно... Мы прилетели из Македонии сегодня в семь утра, и я только глаза открыл... Если честно, думал, что в 34 года в сборную уже не вызывают. Приятно», — признавался Кузьмин «Чемпионату».

В отличие от большинства коллег, защитник сходу доказал — доверие было оказано не зря. Сначала он успешно заменил Жиркова во встрече квалификации Евро-2016 со Швецией, а затем провёл суммарно 153 минуты в противостояниях с Молдавией и Черногорией. Причём балканской сборной он ещё и забил. Игорь Денисов исполнил точнейший заброс в штрафную, а Кузьмин в падении с лёта переправил мяч в сетку. Олег первым из игроков «Рубина» отличился за национальную команду, а РФС включил его гол в список лучших в том году.

На фоне таких выступлений, попадание Кузьмина в заявку на чемпионат Европы казалось делом решённым. В то время Марио Фернандес ещё не получил российский паспорт, а главными конкурентами на позиции правого защитника были Роман Шишкин и Владислав Игнатьев. Но проблемы с коленным суставом помешали возрастному защитнику осуществить мечту. Тот до последнего надеялся, что боли пройдут, но в конце мая осознал — без операции не обойтись. Причём он не стал скрывать это от тренерского штаба, а лично позвонил Слуцкому.

«Ну, а что? Ехать на чемпионат Европы на одной ноге нет смысла. Нужно отказаться», — заявил Кузьмин «Спорт-Экспрессу».

В итоге, восстановление затянулось более чем на полгода, после чего 35-летний Кузьмин уже не рассматривался в качестве кандидата в первую команду страны. Окончательно же шансы на возвращение испарились в июле 2017-го. Получивший гражданство Фернандес впервые был приглашён на сбор, а позже стал одним из лидеров коллектива.