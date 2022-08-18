Черчесов: иногда обо мне в прессе пишут такое, что жена спрашивает об этом
- AP
- © Jonathan Nackstrand
«Много чего можно прочитать в прессе. Иногда обо мне пишут такое, что жена спрашивает, что это и знаю ли я об этом. Раньше я отвечал, что ничего не могу сказать по этому поводу», — цитирует тренера сайт венгерского клуба.
Специалист возглавил венгерский клуб в декабре 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом Венгрии и победителем Кубка страны.
Напомним, что «Ференцварош» проиграл «Карабаху» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Таким образом, подопечные Черчесова сыграют в квалификации Лиги Европы.
Ранее «Ференцварош» одержал вторую победу подряд в чемпионате Венгрии по футболу.