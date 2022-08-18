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Черчесов: иногда обо мне в прессе пишут такое, что жена спрашивает об этом

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, ныне возглавляющий венгерский «Ференцварош», удивляется тому, что о нём пишут в прессе.
Черчесов: иногда обо мне в прессе пишут такое, что жена спрашивает об этом
  • AP
  • © Jonathan Nackstrand

«Много чего можно прочитать в прессе. Иногда обо мне пишут такое, что жена спрашивает, что это и знаю ли я об этом. Раньше я отвечал, что ничего не могу сказать по этому поводу», — цитирует тренера сайт венгерского клуба.

Специалист возглавил венгерский клуб в декабре 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом Венгрии и победителем Кубка страны.

Напомним, что «Ференцварош» проиграл «Карабаху» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Таким образом, подопечные Черчесова сыграют в квалификации Лиги Европы.

Ранее «Ференцварош» одержал вторую победу подряд в чемпионате Венгрии по футболу.

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