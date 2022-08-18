Керимов считает, что Дзюба сохранит результативность в чемпионате Турции

Комментатор «Матч ТВ» и эксперт по турецкому футболу Эльвир Керимов считает, что форвард Артём Дзюба сможет сохранить свою результативность, играя за «Адана Демирспор».

«Чемпионаты России и Турции сопоставимы по уровню. Там больше звёзд и денег сейчас. Но тактически, в организационном плане команды не сильнее. Руководители клубов понимают: раз Дзюба в РПЛ выдаёт 13 + 8 по системе «гол + пас», то и там сможет это делать. Если Артём будет выходить на поле, ему доверят место в основе, найдут подходящую роль, а он сам не травмируется, не затеряется в списке бомбардиров, то больше десяти мячей точно забьёт, учитывая стиль игры и мотивацию. Плюс он же любит вызовы. И сейчас Дзюба приходит в новый для себя чемпионат, где заново надо доказывать, что ты сильный нападающий», — сказал Керимов в интервью RT.

Он также поделился мнением, что Дзюбе полностью подходит среда в команде.

«Чемпионат открытый, атакующий, результативный. Моментов создаётся много. А «Адана Демирспор» старается играть в атакующий футбол, подбор исполнителей позволяет им это делать. Очень сильная полузащита, плюс появился Ракицкий, который будет начинать атаки длинными передачами и забросами на того же Дзюбу. Они сыграны, хорошо друг друга знают по «Зениту». Так что это отличная площадка для реализации своего потенциала», — добавил Керимов.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил решение Дзюбы перейти в турецкий чемпионат.