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Мостовой задался вопросом, готов ли ментально Дзюба к переезду в Турцию

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил решение нападающего Артёмы Дзюбы перейти в турецкий чемпионат.
Мостовой задался вопросом, готов ли ментально Дзюба к переезду в Турцию
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«Вопрос, готов ли он ментально переезжать. Всё-таки человек за границей никогда раньше не выступал, и тут вдруг в 34 года перебраться в другую страну — непросто. Даже рискованно. Именно в плане быта. Я могу об этом говорить, поскольку сам 15 лет играл за рубежом. Но мы уезжали в 20. С точки зрения футбола он всё правильно сделал. Лучше Турция, чем ничего. В 34 года в наши времена ехали в Саудовскую Аравию, Японию, Катар. Там уровень пониже и есть деньги. А сейчас в России можно заработать хорошо, а потом отправиться выступать в нормальный чемпионат», — сказал Мостовой в интервью RT.

Ранее футбольный агент Роман Орещук поделился мнением, может ли Дзюба заменить форварда Марио Балотелли в «Адана Демиспор».

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