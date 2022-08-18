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Орещук считает, что Дзюба может заменить Балотелли в «Адана Демирспор»

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Футбольный агент Роман Орещук поделился мнением, может ли нападающий Артём Дзюба заменить форварда Марио Балотелли в «Адана Демиспор».
Орещук считает, что Дзюба может заменить Балотелли в «Адана Демирспор»
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Может заменить в команде Балотелли? Да, Марио немного другого плана форвард, со своей кислинкой. Но если Дзюбу рассматривают на замену итальянцу, значит, ещё остался порох в пороховницах. Поэтому даже не сомневаюсь, у Артёма всё будет хорошо. А наши хейтеры пусть продолжают свою критику. Человек едет в Европу работать. Дальше уже время покажет, правильно ли он поступил», — сказал Орещук в интервью RT.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход  Дзюбы в турецкий клуб «Адана Демирспор».

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