Орещук считает, что Дзюба может заменить Балотелли в «Адана Демирспор»

Футбольный агент Роман Орещук поделился мнением, может ли нападающий Артём Дзюба заменить форварда Марио Балотелли в «Адана Демиспор».

«Может заменить в команде Балотелли? Да, Марио немного другого плана форвард, со своей кислинкой. Но если Дзюбу рассматривают на замену итальянцу, значит, ещё остался порох в пороховницах. Поэтому даже не сомневаюсь, у Артёма всё будет хорошо. А наши хейтеры пусть продолжают свою критику. Человек едет в Европу работать. Дальше уже время покажет, правильно ли он поступил», — сказал Орещук в интервью RT.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход Дзюбы в турецкий клуб «Адана Демирспор».