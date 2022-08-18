Мостовой: чемпионат Турции трудный и интересный, хороший вариант для Дзюбы

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход нападающего Артёма Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор».

«Очень странно, что Артём не смог в нашем чемпионате найти команду. Но мы не знаем деталей, почему так произошло. Может, были какие-то запросы. А у нас просел уровень турнира и всё остальное. Поэтому ему здесь сложно найти подходящий вариант. В Европе также, думаю, не так много предложений. Всё-таки 34 года исполняется. И Турция — хороший вариант. Чемпионат трудный, интересный. Много иностранных футболистов играет. Может быть, команда у Артёма не такая известная. С другой стороны, он сам может её сделать такой. Как часто бывает», — сказал Мостовой в интервью RT.

Ранее комментатор и эксперт по турецкому футболу Эльвир Керимов заявил, что Дзюбу хорошо знают в Турции.