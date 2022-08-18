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Керимов заявил, что Дзюбу хорошо знают в Турции

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Комментатор и эксперт по турецкому футболу Эльвир Керимов заявил, что нового нападающего «Адана Демирспор» россиянина Артёма Дзюбу хорошо знают в Турции.
Керимов заявил, что Дзюбу хорошо знают в Турции
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Скорее всего, его берут вместо Балотелли. Во всяком случае, президент клуба часто говорит, что Марио покинет команду. Собственно, именно поэтому они и начали искать на турецком трансферном рынке центрфорварда. А Дзюбу там активно продвигают. Среди свободных агентов таких качественных нападающих — с опытом, биографией, успехами — не очень много. Кроме того, Артёма помнят по матчам за сборную и в Лиге чемпионов. Его фамилия последние несколько лет всплывала во все трансферные окна. Может быть, до предметного разговора ранее не доходило, но россиянина точно знают. Отсюда и достаточно большой интерес сегодня. Кроме того, сейчас его ещё и проще подписать, чем того же Окака Чуку, которого «Адана Демирспор» также хотел приобрести. Но у итальянца есть действующий контракт с «Башакшехиром». А здесь нужна, по сути, только зарплата. Это существенно упрощает ситуацию», — сказал Керимов в интервью RT.

Он также заявил, что турецкий чемпионат — самый возрастной в Европе.

«Никто в паспорт не смотрит. Легко берут зрелых футболистов и готовы платить им хорошие деньги. Интерес к Дзюбе проявляли, судя по сообщениям в СМИ, «Башакшехир», «Коньяспор» и «Фенербахче». Также Артём выбирал себе хороший вариант», — добавил Керимов.

Ранее футбольный агент Роман Орещук прокомментировал переход Дзюбы в «Адана Демирспор».

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