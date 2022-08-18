Орещук — о переходе Дзюбы в чемпионат Турции: он в России уже всё всем доказал

Футбольный агент Роман Орещук прокомментировал переход нападающего Артёма Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор».

«Турецкий чемпионат сильный. Я рад за Артёма. Молодец, что решился уйти из золотой клетки и отправиться туда. Ему предлагают хорошую зарплату? Но по сравнению с предыдущим контрактом в «Зените», насколько я знаю, она упала как минимум в два раза. Это всё-таки новый вызов. Поэтому ничего удивительного в решении Артёма не вижу. Он всё правильно делает. Дзюба идёт не в самый топовый клуб? В данном случае это не так важно. Он в России уже всё всем доказал. Понятно, что в Турции есть команды, где больше платят и амбиции выше. Но и здесь можно себя очень хорошо проявить», — сказал Орещук в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Дзюба заключил соглашение с турецким «Адана Демирспор» на один год с опцией продления ещё на год.