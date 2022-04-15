«Вадим превосходит Кори во всём»: Сидельников о бое Немков — Андерсон, сложностях с визой и выступлениях в России

Кори Андерсон не самый сильный соперник Вадима Немкова не только по ходу карьеры, но и в рамках розыгрыша Гран-при полутяжёлого веса Bellator. Об этом в интервью RT заявил боец Кирилл Сидельников. По его мнению, американец не превосходит россиянина ни в одном аспекте, а его единственным плюсом считается нокаутирующий удар. Представитель Fedor Team также оценил перспективы соотечественника в тяжёлом дивизионе и рассказал, когда планирует провести следующий поединок.

— В ночь на 16 апреля Вадим Немков сразится с Кори Андерсоном в финале Гран-при Bellator полутяжёлого веса. Как проходили тренировочные сборы?

— К этому поединку Вадим начал готовиться очень давно. Дата боя постоянно менялась, хотя об этом никто не объявлял. Сначала говорили, что он состоится в феврале, потом речь шла о марте, а в итоге он был назначен на апрель. И всё это время Немков держал себя в форме, тренировался, что довольно непросто на протяжении такого длительного срока.

Но Вадим — большой профессионал. К каждой схватке он подходит в идеальной форме. Его никогда нельзя упрекнуть в отсутствии старания, в желании сачкануть. В этом плане Немков — настоящий чемпион, пахарь.

— С чем были связаны переносы?

— Только руководство знает. Нам не сообщали об этом. Такое нередко случается в смешанных единоборствах. Сначала называют одну дату, потом всё может неоднократно меняться.

— Насколько понимаю, Немков вместе с Fedor Team тренировался в Кисловодске. Почему было выбрано это место?

— В последнее время мы предпочитаем готовиться в Олимпийском комплексе. Там идеальные условия, есть залы для занятий тяжёлой и лёгкой атлетикой, боксом, есть бассейн. Кроме того, это среднегорье, что положительно влияет на выносливость спортсмена.

— А можете вспомнить свои худшие сборы? Где они прошли и что было не так?

— Сейчас большинство комплексов находятся в хорошем состоянии. Созданы все необходимые условия для тренировок. Немного неудобной назвал бы базу в Феодосии. Она была построена во времена СССР и не сильно изменилась с того времени. В помещениях не было ремонта, проблемы с водой существуют до сих пор и не решаются. Хотя сам зал хороший.

— Возвращаясь к Вадиму... Как я понимаю, в его подготовке к поединку с Андерсоном принимали участие все люди из Fedor Team. С кем Немков особенно часто спарринговал перед боем с Андерсоном?

— Для совместных тренировок Вадим выбрал человека, наиболее схожего по антропометрии с Андерсоном. Ближе всех был его брат Виктор. Поэтому Немковы чаще всего занимались в паре. Но этим всё не ограничивалось. Действительно, вся команда работала на него. В зависимости от поставленной цели и желания самого бойца оппонент мог меняться. Например, если было необходимо поработать с Валентином Молдавским, то выходил он.

— Следовательно, именно Виктор Немков имитировал Андерсона?

— Да. Но необходимо понимать, что перед сборами вся команда старается досконально изучить будущего противника и работать в его манере. Например, в определённых моментах проходить в ноги или выбрасывать правый кросс. Это сделано для того, чтобы Вадим постепенно привыкал к этому.

— Что вы можете сказать об Андерсоне?

— Лично я не считал его сильным соперником. Не думал, что он доберётся до финала, ведь в той подгруппе были и более сильные бойцы. Его успех стал для меня неожиданностью. Возможно, немного недооцениваю Андерсона, но лишь из-за уверенности в успехе Немкова. Думаю, Кори ему по зубам. И этот поединок станет для Вадима не самым сложным не только в карьере, но и в рамках Гран-при.

Когда я узнал имена участников турнира, то наравне с Немковым считал фаворитом Фила Дэвиса. Это очень тягучий, неудобный боец. Плюс Андерсона в том, что он обладает мощным одиночным ударом, способным решить исход схватки. Но Вадим превосходит его во всём — «физике», выносливости, обладает более богатым техническим арсеналом.

— Если брать всех соперников в карьере Немкова, на какое место вы бы поставили Андерсона?

— В пятёрку он входит. Но хоть я и считаю его не таким сильным бойцом, Андерсон всё же обладает большим опытом. Он выступал в UFC, дрался с именитыми бойцами. Но, по моему субъективному мнению, он слабее Вадима. Возможно, я просто очень сильно болею за Немкова и желаю ему победы.

— Я правильно понимаю, что вы ставите Андерсона ниже Дэвиса. А что насчёт Райана Бейдера и Джулиуса Англицкаса?

— Англицкас пониже. На бой с Вадимом он вышел, имея хороший рекорд, высокий номер в рейтинге. Но до топов он немного недотягивает. Бейдер же явно выше. Всё же это чемпион в двух весовых категориях, который побеждал Фёдора Емельяненко и Валентина Молдавского.

— А если взять того же Карла Альбректссона, который ранее брал верх над обоими братьями Немковыми?

— На самом деле Альбректссон — очень недооценённый боец. Его не воспринимают всерьёз, но он неприятный соперник. Будь он в числе участников Гран-при, многим бы попортил кровь. Но Андерсон всё же поинтереснее.

— Во времена выступлений в UFC Кори считался хоть и довольно сильным, но не звёздным полутяжеловесом. Бился довольно незрелищно, большинство побед одержал решением. Но в Bellator три раза подряд выиграл нокаутом. Это сам Кори изменился или уровень оппозиции был не такой сильный?

— Мне кажется, многое идёт от головы. При переходе в менее раскрученный промоушен он почувствовал сверхуверенность. И именно такой психологический настрой помог ему добиться успеха в первых схватках. При этом некоторые из его соперников, наоборот, могли действовать более осторожно из-за этого. Всё же перед ними экс-боец UFC.

Кроме того, свою роль могла сыграть и повышенная мотивация. Всё же Андерсон участвует в турнире, за победу в котором получит не только титул чемпиона в полутяжёлом весе, но и круглую сумму.

— Перед боем с Бейдером вы ожидали, что Андерсон возьмёт верх?

— Думал, что Бейдер всё же сможет навязать Андерсону свой стиль. Будет прижимать его к сетке, контролировать. Но исход поединка фактически решил один удар. Всё же в тяжёлых весах точное попадание может изменить ход всей битвы. Можно много говорить о том, как бы она прошла, если бы этого «оверхенда» не было.

— Если Вадим пройдёт Кори, будет ли это означать, что он всего добился в Bellator и ему стоит переходить на новый уровень — в UFC?

— Наверное, на этот вопрос лучше ответить самому Немкову. Мы поддержим любое его решение. По моему мнению, спортивный век короток, и надо думать о том, как жить дальше. Вадим получает хорошие деньги в Bellator. Если ему предложат больше в UFC, тогда есть смысл задуматься о переходе. В противном случае размышлять об этом не стоит.

Но это лично моё мнение. Возможно, у Вадима есть амбиции всем всё доказать и стать чемпионом в организации, которая считается сильнейшей в мире MMA. Но я не знаю, что у него в голове. На эту тему мы не разговаривали. Не очень хотелось поднимать её перед серьёзным и ответственным боем. Если всё сложится хорошо, то после его окончания будет смысл побеседовать.

— В последнее время в числе возможных оппонентов Немкова фигурировали Гегард Мусаси и тот же Бейдер, но на этот раз за титул в тяжёлом весе. Какой из этих поединков вам было бы интереснее увидеть?

— Безусловно, любопытнее понаблюдать за реваншем между Немковым и Бейдером, но уже в другой категории. Вновь взять верх над американцем и стать чемпионом в двух дивизионах — это стало бы серьёзным достижением для Вадима.

Если говорить о UFC, то наиболее интересным видится его ответный бой с Иржи Прохазкой. У Немкова есть все шансы выиграть и отомстить за поражение в полуфинале Гран-при Rizin FF. Тогда он тоже вполне мог победить, но свою роль сыграли молодость и недостаток опыта.

— На ваш взгляд, с такой антропометрией Немков может успешно выступать в тяжёлом весе?

— Конечно. Между боями Вадим весит как тяжеловес, иногда даже больше, чем Валентин (Молдавский). И что немаловажно, хорошо чувствует себя. Поэтому не стоит исключать его переход в новый дивизион. Возможно, с годами сгонка стала даваться ему всё труднее как с физической, так и с психологической точек зрения.

— Но ведь если Вадим победит Райана и станет чемпионом в двух дивизионах, фактически преградит путь к поясу вам и Молдавскому. Как в Fedor Team смотрят на это?

— Никаких проблем. Мы одна команда, тренируемся вместе, поддерживаем друг друга. Если чемпионский пояс в тяжёлом весе достанется Вадиму или Валентину, только порадуюсь за них. По этому поводу конфликтов быть не может, ведь мы знаем друг друга практически с детства.

— Вы представляете себе возможный поединок за титул между двумя представителями Fedor Team?

— Нет. Об этом не хочется ни думать, ни обсуждать. Уверен, организаторы даже не будут предлагать провести подобную битву. В Bellator прекрасно понимают, что мы команда. Да и Фёдор не допустит подобного ни при каких раскладах.

— Как сказал Немков, во время боя с Андерсоном в его углу будет присутствовать Емельяненко. Должен был быть и Молдавский, но заболел. Кто ещё будет находиться рядом с ним?

— Помимо Фёдора, Вадима будет секундировать его брат Виктор. Также рядом будет наш молодой боец Никита Михайлов, который вышел на замену Джошу Хиллу и сразится с Энрике Барзолой на Bellator 278.

— Почему вы не полетели в США? В ноябре вы говорили, что проблемы с визой должны решиться до конца 2021 года.

— Сейчас в этом плане всё сложно. Особенно с учётом нынешней политической ситуации. Поэтому процесс получения визы временно приостановлен.

— В одном из интервью Немков сказал, что его бой с Андерсоном находился под угрозой срыва. Вы в курсе, что было причиной?

— Ничего не знаю об этом. Возможно, это каким-то образом связано с тем, что сейчас российским бойцам сложно добираться до США. Приходится сначала лететь в Стамбул, потом делать ещё несколько пересадок по пути в Америку.

— А как вы прокомментируете заявление другого бойца Fedor Team — Анатолия Токова, по словам которого Bellator не хочет давать россиянам драться за титул?

— Не слышал, чтобы Скотт Кокер или кто-либо из руководства промоушена сообщал об этом. Но если Толя говорит такое, у него наверняка есть на это основания. При этом лично я не знаю, что именно было сказано в ходе переговоров. Обычно всё происходит так: одному из наших бойцов назначают поединок, мы помогаем готовиться. Однако если та или иная схватка не была назначена, причин мы зачастую не знаем.

— А если говорить об обычных рейтинговых боях?

— Уверен, с этим проблем не будет. Посмотрите, сколько россиян бьются в UFC и Bellator.

— Это особенно важно в контексте вашего следующего поединка. В конце февраля вы проиграли Гокхану Сарычаму на турнире в Дублине. Уже успели проанализировать ту схватку?

— Мне кажется, проблемы были в голове. Не собираюсь придумывать себе оправдания, но психологически оказался не готов к той битве и ужасно провёл её. Быть может повлияла вся эта ситуация в мире. Так или иначе, выступил крайне неудачно.

— Ещё не общались с Bellator по поводу следующего боя?

— Пока нет. Ждём информацию по турнирам. После будем связываться. Сложность в том, что в Европе подраться точно не получится — получить визу туда сложнее, чем в США. А американской тоже не имею. Поэтому всё откладывается на неопределённый срок.

— Допустим, возможность выступить всё же появится. Когда вы будете готовы вернуться в клетку?

— Думаю, в начале — середине лета. Если Токов будет драться в июне, то уже весной будем активно помогать ему в тренировках, следовательно, приводить и себя в форму.

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— Если нынешняя ситуация в мире не разрешится в ближайшее время, рассматриваете ли возможность выступлений в России?

— Почему нет? Сейчас в России есть промоушены, которые находятся на виду.

— Возможно, какой-то из них особенно привлекает ваше внимание?

— Пока я дерусь в Bellator, поэтому не могу говорить об этом. Но если завтра мне предложат интересного соперника и хороший гонорар в России, то какой смысл отказываться? Пока разговоров об этом не было, поэтому и нечего обсуждать. Если говорить о российских организациях, то очень сильный тяжёлый дивизион в ACA. Не говорю, что непременно хотел попробовать свои силы там. Но не исключаю такой возможности.

— Последние бои на родине вы провели в AMC Fight Nights Global, под эгидой которого недавно прошёл скандальный поединок между вашим одноклубником Григорием Пономарёвым и Юсупом Шуаевым. Как вы отнеслись к его результату и решению руководства лиги ввести правило о лимите нахождения в партере?

— Мне кажется, в AMC Fight Nights решили защитить судью и своё имя, поэтому спешно ввели новое правило. Но оно будет убивать MMA. 70% бывших звёзд и чемпионов промоушена большую часть схватки проводили в партере. Представьте, как бы они выступали в новых условиях. Минуты крайне мало, чтобы сделать что-то серьёзное на земле.

— Не кажется ли вам, что подобное правило приближает AMC Fight Nights к поп-MMA?

— Возможно, вы правы. Могу сказать, что в этих условиях бои могут стать более зрелищными. Люди же любят такое. И в перспективе это может пойти на пользу промоушену. Сейчас его покидают многие бойцы. А если он вновь станет популярным, их будет легче удерживать, привлекать новых. Но представьте, если бы по этим правилам проходила битва между Магомедом Исмаиловым и Александром Емельяненко. Кто знает, как бы всё закончилось.

— Вы бы согласились подраться по таким правилам?

— Безусловно, мне удобнее биться по классическим правилам MMA. Но я бы не отказался попробовать себя и в этих условиях.