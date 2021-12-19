Виктор Немков высказался о сопернике брата Вадима в финале Гран-при Bellator

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Российский боец смешанных единоборств Виктор Немков охарактеризовал американца Кори Андерсона, с которым его брату Вадиму придётся сразиться в финале Гран-при Bellator.
Виктор Немков высказался о сопернике брата Вадима в финале Гран-при Bellator
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«Это определённо сильный боец, который выделяется характером и хорошей борьбой. Кори очень похож на Дэвиса, но больше работает первым номером, старается проявить себя в атаке и неплохо проходит в ноги», — сказал Немков-старший в интервью RT.

Также российский боец добавил, что не имеет права разглашать дату проведения поединка брата.

«По поводу даты финала я знаю только примерные сроки. Вадим тренируется. Он и не прекращал подготовку. Всегда находится в спортзале и держит себя в форме. Но дату я назвать не могу по условиям контракта», — добавил спортсмен.

Вадим Немков является чемпионом Bellator в полутяжёлом весе.

Ранее Виктор Немков заявил, что реванш Фёдора Емельяненко с КроКопом привлёк бы внимание.

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