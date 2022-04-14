Немков оказался легче Андерсона перед титульным боем в Сан-Хосе

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В Сан-Хосе состоялось взвешивание участников турнира Bellator 277.
Немков оказался легче Андерсона перед титульным боем в Сан-Хосе
  • Gettyimages.ru
  • © MediaNews Group/Los Angeles Daily News

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков оказался легче американского бойца смешанного стиля Кори Андерсона. На взвешивании 29-летний боец из России показал вес 92,5 кг. Вес американца составил 92,9 кг, сообщает MMA Junkie.

Спортсмены сразятся в рамках финала Гран-при, а победитель боя, помимо чемпионского пояса, получит $1 млн.

Поединок состоится в ночь с 15 на 16 апреля.

На счету Немкова 15 побед и два поражения за карьеру. У Андерсона 16 выигранных и пять проигранных боёв в MMA.

Ранее сообщалось, что легендарный боец Фёдор Емельяненко будет секундантом Немкова в финале Гран-при Bellator.

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