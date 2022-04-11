«У него огромный потенциал»: Сёмин и Тяпушкин о прогрессе Хайкина, его успехах в Норвегии и будущем в сборной

В последние годы Никита Хайкин обратил на себя пристальное внимание болельщиков. Вратарь дважды стал чемпионом Норвегии вместе с «Будё-Глимт» и дошёл до четвертьфинала Лиги конференций. А в конце прошлого года он впервые получил вызов в сборную России. По мнению Юрия Сёмина, работавшего с футболистом в «Мордовии», в стране на сегодняшний день есть два одинаково сильных голкипера: Хайкин и Матвей Сафонов. А по словам экс-тренера вратарей саранчан Дмитрия Тяпушкина, легионер своими успехами за рубежом подал пример молодым коллегам.

Выход в четвертьфинал Лиги конференций и унижение «Ромы»

Имя Никиты Хайкина многие российские болельщики открыли для себя только в текущем сезоне. Это произошло благодаря сверхудачному выступлению «Будё-Глимт» в еврокубках. Все отечественные команды давно вылетели, а скромный по континентальным меркам скандинавский коллектив продолжает бороться за победу в Лиге конференций и имеет отличные шансы на выход в полуфинал.

Причём начинал свой путь в турнире чемпион Норвегии со второго отборочного раунда и на пути к групповому этапу сломил сопротивление исландского «Валура», косоварской «Приштины» и литовского «Жальгириса». Всерьёз же о подопечных Хьетиля Кнутсена заговорили после невероятной разгромной победы над «Ромой» — 6:1. Спустя две недели в Италии римляне намеревались отомстить и взять реванш, но довольствовались ничьей — 2:2.

В итоге они всё же заняли первое место в квартете, но «Будё-Глимт» финишировал вторым, опередив болгарский ЦСКА и украинскую «Зарю», и также пробился в плей-офф. Там коллектив продолжил всех удивлять. Он выбил из борьбы «Селтик» и «АЗ Алкмар», а в четвертьфинале вновь попал на «Рому», которую дома переиграл со счётом — 2:1.

Хайкин же является одним из главных действующих лиц команды. В ЛК он пропустил всего один матч — домашний с «Селтиком». В остальных Никита неизменно занимал место на последнем рубеже и действовал надёжно. В 16 встречах в его пассиве 14 пропущенных мячей. Также россиянин шесть раз отыграл на «ноль». А одним из лучших для него стал четвертьфинальный поединок с римлянами, в котором он совершил три эффектных сейва.

По мнению Юрия Сёмина, который тренировал голкипера в «Мордовии» в 2015-м, сейчас он демонстрирует по-настоящему современный футбол.

«Обратите внимание, как здорово он играет ногами. Думаю, ни один вратарь в Европе не сравнится с россиянином в этом аспекте. В других моментах он тоже добился прогресса, например в игре на выходах. А высокий рост позволяет Никите доставать даже самые сложные мячи», — поделился впечатлениями специалист в интервью RT.

Он также отдельно отметил отличную игру Хайкина ногами, которая позволяет партнёрам спокойно задействовать его при высоком прессинге со стороны соперника.

«По сути, он является 11-м полевым. И, что удивительно, почти не отдаёт неточных передач. Конечно, в «Мордовии» Никита не мог похвастать ни такой техникой приёма мяча, ни качеством паса. Это наработано в последнее время. Плюс он обладает не только сильным характером, но и задатками лидера», — добавил Сёмин.

А бывший тренер вратарей «Мордовии» Дмитрий Тяпушкин подчеркнул, что за семь лет бывший подопечный заметно возмужал.

«Он очень лёгкий и прыгучий. В Саранске он был ещё совсем мальчишкой и только подавал надежды. Сейчас — другое дело. Никита буквально излучает уверенность в себе, которая передаётся защитникам», — подчеркнул специалист в беседе с RT.

Скамейка запасных в Израиле и признание в Норвегии

Между тем переезд в Скандинавию весной 2019-го буквально спас карьеру Хайкина. После неудачного этапа на родине он отправился в Израиль, где с переменным успехом выступал за «Бней-Йегуду» и «Хапоэль» из Кфар-Савы. В первой команде он практически не получал практики, хотя клуб при этом стал обладателем Кубка страны. Во второй тоже в основном довольствовался нахождением в резерве.

В 2019-м спортсмен решил попытать счастья в Норвегии и подписал контракт со скромным «Будё-Глимтом», который незадолго до этого вернулся в элитный дивизион. Но даже там никто не гарантировал новичку места в составе. В первом сезоне он лишь раз появился на поле в матче чемпионата Норвегии.

«Никита проделал большую работу, чтобы добиться успеха. Посмотрите, каким непростым получился его путь в футболе. Со стороны тренеров по отношению к вратарю никогда не было поблажек, он поменял много команд, прежде чем оказался в Норвегии. Пытался закрепиться в РПЛ, но тогда не был готов. То, что он не сдался, свидетельствует о сильном характере. В конечном счёте настойчивость и любовь к футболу воздались сторицей», — порадовался за бывшего подопечного Сёмин.

Затем в карьере Хайкина наконец наступила белая полоса. В следующем году он пробился в основу, а «Будё-Глимт» сенсационно стал чемпионом страны впервые в истории. В 2021-м подопечные Кнутсена не только удачно выступили в ЛК, но и защитили трофей в национальном первенстве. А россиянин вошёл в символическую сборную норвежского футбола по итогам года. Впрочем, некоторые эксперты призывают не относиться к успехам Никиты серьёзно.

«Это абсолютно другой уровень. Команды оттуда слабее российских. Там полно маленьких городов, коллективы из которых играют между собой. Местное первенство можно сравнить с чемпионатом Грузии. Конечно, вовсе не факт, что Никита и в Премьер-лиге играл бы столь ярко», — отметил в интервью RT бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили.

Комплименты от Абрамовича и работа с Сёминым

При этом уроженец Нетании с детства считался большим талантом. Он начинал карьеру в ФШМ «Торпедо» и «Динамо», а затем уехал в Англию. Пиком для молодого футболиста стала игра за юношеский состав «Челси». Позже юный голкипер рассказывал, как во время одной из тренировок прямо над полем завис вертолёт, из которого вышел владелец клуба Роман Абрамович.

«Мне потом сказали, что ему показали находящегося на просмотре российского вратаря, то есть меня. Владелец клуба минут пять смотрел на мою работу, на то, как я отражал удары. Признаюсь, это был шок. Сам хозяин «Челси» наблюдает за моими действиями. Говорят, я ему тогда понравился», — вспоминал Хайкин.

Вскоре его регулярно начали вызывать в юношеские сборные страны. Казалось, у талантливого вратаря не должно быть отбоя от предложений со стороны российских команд. В реальности на родине он так себя и не проявил.

Также по теме Семь новичков и отсутствие Дзюбы: объявлен расширенный состав сборной России на матчи с Кипром и Хорватией Тренерский штаб сборной России обнародовал расширенный состав на ноябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года с...

В 2015-м Никита перешёл в выступающую на тот момент в РПЛ «Мордовию», которую возглавлял Сёмин. Но о попадании в состав не могло идти и речи. Молодой голкипер довольствовался играми в молодёжном первенстве, хотя работал с основой.

«В Саранске он был ещё сыроват. Мы надеялись, парень начнёт прогрессировать благодаря играм за молодёжку, тем более работал он с первой командой. У него были хорошие конкуренты. Помимо Антона Коченкова это вратарь сборной Молдавии Илие Чебану. Уже тогда по некоторым моментам чувствовал: у Никиты огромный потенциал и он способен прибавить», — подчеркнул Тяпушкин.

Сёмин же, вспоминая об этом периоде карьеры вратаря, отметил, что тот, несмотря на совсем юный возраст, быстро влился в коллектив и оказался коммуникабельным молодым человеком.

«Он говорил и по-английски, и по-испански, а сейчас выучил норвежский. Он очень умный, образованный парень, а главное, знает, чего хочет. Голкиперы часто бывают индивидуалистами, но это не про Никиту. В команде он всегда считался своим, членом коллектива, находился с ребятами», — отметил тренер.

Тяпушкин также вспомнил Хайкина как современного общительного спортсмена, который самостоятельно изучал иностранные языки и готов был поддержать любую беседу.

«У меня постоянно возникали проблемы то с компьютерами, то с другой техникой. Никита всегда приходил на помощь и разбирался», — вспомнил специалист.

Летом 2016-го Никита оказался в другом клубе РПЛ — «Кубани», но и там выступал только за молодёжку, а в Премьер-лиге максимум попадал в заявку.

После этого юный спортсмен вновь решил попробовать свои силы в Европе. Его вообще можно назвать главным путешественником российского футбола, ведь вратарь поиграл в пяти странах, не считая России: в Англии («Челси» и «Портсмут»), Португалии («Насьонал»), Испании («Марбелья»), Израиле («Бней-Йегуда» и «Хапоэль») и Норвегии («Будё-Глимт»).

«Он с каждым годом мужал и становился сильнее чисто физически. Зато характер у него спортивный. Конечно, помогали родители и тренеры, но многого он добился сам. Никита ведь проходил через не самые удачные периоды, когда можно было на всё махнуть рукой и повесить перчатки на гвоздь», — подчеркнул Сёмин.

Вызов в сборную России и мечта об Англии

Зато к 26 годам Хайкин раскрылся и даже заслужил вызов в сборную России. Осенью прошлого года Никиту впервые пригласили в национальную команду, и он попал в заявку на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией.

«Конечно, я не могу давать советов Валерию Карпину и Виталию Кафанову, тем более за вратарями мало наблюдать по телевизору — нужно постоянно находиться рядом и участвовать в тренировочном процессе. Но меня игра Никиты впечатляет. Он показал, что, если у тебя не получается с ходу заиграть в Премьер-лиге, можно попытать счастья в Европе, и фактически подал пример молодым российским футболистам», — порадовался за бывшего подопечного Тяпушкин.

А по мнению Сёмина, в стране на сегодняшний день есть два одинаково сильных вратаря: Хайкин и Матвей Сафонов. Они и должны бороться за звание первого номера сборной.

Кавазашвили же, напротив, считает, что штаб Карпина лишь пригласил футболиста для ознакомления и делать из этого далеко идущие выводы не стоит.

«Да, его вызывали в состав четвёртым вратарём, но, думаю, тренеры просто хотели посмотреть на Хайкина в деле. Чтобы уверенно говорить что-то хорошее о футболисте, его необходимо хотя бы раз увидеть на сборе. Когда вратарь выходит даже на тренировку, многое сразу становится понятно», — объяснил эксперт.

Нельзя исключать и возвращение двукратного чемпиона Норвегии в РПЛ по примеру другого вратаря-легионера Станислава Крицюка. В декабре прошлого года даже появилась информация об интересе к уроженцу Нетании со стороны «Зенита».

Однако сам Хайкин уезжать в Россию пока не планирует и мечтает вновь попробовать свои силы в английском футболе.

«Тяжело говорить о других предложениях, пока конкретики не было. Но мне в любом случае очень хочется сыграть в Лиге чемпионов именно за «Будё-Глимт». А так, есть желание продолжать играть в Европе, меня не тянет в российский чемпионат. Нельзя загадывать, но между чемпионом РПЛ и клубом из подвала АПЛ я выберу второй вариант», — признавался спортсмен.

Сёмин также считает, что отечественным клубам придётся приложить очень серьёзные усилия, если они захотят приобрести голкипера.

«Никита выступает за сильную команду. Все наши коллективы вылетели из еврокубков, а «Будё-Глимт» по-прежнему борется за победу в ЛК. Насколько знаю, у него есть интересное предложение из североамериканской MLS. Но сам вратарь всегда мечтал выступать в АПЛ», — подчеркнул тренер.