«Будё-Глимт» Хайкина в 1/4 финала Лиги конференций встретится с «Ромой»

Норвежский футбольный клуб «Будё-Глимт» по итогам жеребьёвки получил в соперники в четвертьфинале плей-офф Лиги конференций итальянскую «Рому».

Первые матчи 1/4 финала пройдут 7 апреля, ответные — 14 апреля. Полуфиналы состоятся 28 апреля и 5 мая. Финал ЛК сезона-2021/22 пройдёт 25 мая в Тиране (Албания).

Жеребьёвка состоялась 18 марта в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.

В других четвертьфинальных матчах нидерландский «Фейенорд» сыграет с чешской «Славией», французский «Марсель» получил в соперники греческий ПАОК, английский «Лестер» встретится с ПСВ из Нидерландов.

Победитель пары «Будё-Глимт» — «Рома» сыграет в полуфинале с «Лестером» или ПСВ.

Ранее сообщалось, что «Будё-Глимт» и нидерландский АЗ не смогли выявить победителя в ответном матче 1/8 финала плей-офф Лиги конференций.