Российский голкипер Хайкин стал двукратным чемпионом Норвегии в составе «Будё-Глимт»

«Будё-Глимт» одержал победу над «Мьёндаленом» в матче 30-го тура чемпионата Норвегии по футболу.

Встреча прошла в Мьёндалене и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Мячи забивали Эрик Ботхейм, Амаль Пеллегрино и Фредрик Бьёркан. При этом ворота команды «Будё-Глимт» защищает россиянин Никита Хайкин.

Таким образом, «Будё-Глимт» набрал 63 очка и второй раз подряд стал чемпионом страны, опередив на три балла «Мольде». Хайкин же стал двукратным чемпионом Норвегии.

Ранее Хайкин рассказал о своём вызове в сборную России.