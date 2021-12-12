Российский голкипер Хайкин стал двукратным чемпионом Норвегии в составе «Будё-Глимт»

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«Будё-Глимт» одержал победу над «Мьёндаленом» в матче 30-го тура чемпионата Норвегии по футболу.

Встреча прошла в Мьёндалене и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Мячи забивали Эрик Ботхейм, Амаль Пеллегрино и Фредрик Бьёркан. При этом ворота команды «Будё-Глимт» защищает россиянин Никита Хайкин.

Таким образом, «Будё-Глимт» набрал 63 очка и второй раз подряд стал чемпионом страны, опередив на три балла «Мольде». Хайкин же стал двукратным чемпионом Норвегии.

Ранее Хайкин рассказал о своём вызове в сборную России.

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