Хайкин вошёл в символическую сборную норвежского футбола 2021 года

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Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин попал в символическую сборную норвежского футбола 2021 года.
Хайкин вошёл в символическую сборную норвежского футбола 2021 года
  • ©Mike Kireev/NurPhoto
  • Gettyimages.ru

«Рад попасть в символическую сборную норвежского футбола — 2021. Вызов в сборную, исторический выход из группы в Лиге конференций, второй подряд титул — шикарный год», — написал Хайкин в своём Instagram.

Напомним, что «Будё-Глимт» набрал 63 очка и второй раз подряд стал чемпионом страны, опередив на три балла «Мольде». Хайкин же стал двукратным чемпионом Норвегии.

26-летний голкипер перешёл в «Будё-Глимт» в 2019 году.

Хайкин в ноябре 2021 года впервые в карьере был вызван в сборную России.

Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет приобрести Хайкина.

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