Хайкин вошёл в символическую сборную норвежского футбола 2021 года
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«Рад попасть в символическую сборную норвежского футбола — 2021. Вызов в сборную, исторический выход из группы в Лиге конференций, второй подряд титул — шикарный год», — написал Хайкин в своём Instagram.
Напомним, что «Будё-Глимт» набрал 63 очка и второй раз подряд стал чемпионом страны, опередив на три балла «Мольде». Хайкин же стал двукратным чемпионом Норвегии.
26-летний голкипер перешёл в «Будё-Глимт» в 2019 году.
Хайкин в ноябре 2021 года впервые в карьере был вызван в сборную России.
Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет приобрести Хайкина.