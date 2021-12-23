Источник: «Зенит» хочет приобрети Хайкина из «Будё-Глимта»

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Российский голкипер норвежского клуба «Будё-Глимт» Никита Хайкин может перейти в санкт-петербургский «Зенит».
Источник: «Зенит» хочет приобрети Хайкина из «Будё-Глимта»
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Об этом сообщает Transfermarkt.ru.

По информации источника, «Зенит» заинтересован в подписании российского голкипера. Клуб готов в обмен на Хайкина отдать своего вратаря Александра Васютина.

Напомним, что «Будё-Глимт» набрал 63 очка и второй раз подряд стал чемпионом страны, опередив на три балла «Мольде». Хайкин же стал двукратным чемпионом Норвегии.

Ранее Мельников заявил, что дебютировал в Российской премьер-лиге, поэтому не хочет опускать планку.

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