Источник: «Зенит» хочет приобрети Хайкина из «Будё-Глимта»

Российский голкипер норвежского клуба «Будё-Глимт» Никита Хайкин может перейти в санкт-петербургский «Зенит».

Об этом сообщает Transfermarkt.ru.

По информации источника, «Зенит» заинтересован в подписании российского голкипера. Клуб готов в обмен на Хайкина отдать своего вратаря Александра Васютина.

Напомним, что «Будё-Глимт» набрал 63 очка и второй раз подряд стал чемпионом страны, опередив на три балла «Мольде». Хайкин же стал двукратным чемпионом Норвегии.

Ранее Мельников заявил, что дебютировал в Российской премьер-лиге, поэтому не хочет опускать планку.