Мельников: дебютировал в РПЛ, поэтому не хочется опускать планку

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Полузащитник московского «Спартака» Степан Мельников рассказал о своих целях в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Мельников: дебютировал в РПЛ, поэтому не хочется опускать планку
  • © официальный сайт клуба "Спартак"

«Самое главное — играть на уровне РПЛ. После дебюта за «Спартак» я почувствовал этот уровень — и теперь не хочется опускать планку», — цитирует Мельникова «РБ Спорт».

Он также добавил, что его цель — выйти в старте и забить мяч. Футболист рассказал о желании играть в Европе, но он считает, что для начала нужно закрепиться в России.

В сезона-2021/22 Мельников провёл один матч в РПЛ. Он не смог отметиться результативными действиями во встрече.

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