Мельников: дебютировал в РПЛ, поэтому не хочется опускать планку

Полузащитник московского «Спартака» Степан Мельников рассказал о своих целях в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Самое главное — играть на уровне РПЛ. После дебюта за «Спартак» я почувствовал этот уровень — и теперь не хочется опускать планку», — цитирует Мельникова «РБ Спорт».

Он также добавил, что его цель — выйти в старте и забить мяч. Футболист рассказал о желании играть в Европе, но он считает, что для начала нужно закрепиться в России.

В сезона-2021/22 Мельников провёл один матч в РПЛ. Он не смог отметиться результативными действиями во встрече.

Ранее Тедеско назвал игрока, которого выделяет в «Спартаке».