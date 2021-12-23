Тедеско назвал игрока, которого выделяет в «Спартаке»
- @fcsm_official
«У «Лейпцига» состав очень качественный. Но я даже не хочу сравнивать с прошлыми своими клубами. В «Спартаке» тоже есть отличные игроки, например Виктор Мозес», — цитирует Тедеско Sportbuzzer.
Напомним, что Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Он покинул команду летом в связи с окончанием срока действия контракта. Немецкий специалист привёл красно-белых к серебряным медалям чемпионата России.
Ранее Ботхейм заявил, что надеется оправдать вложения «Краснодара».