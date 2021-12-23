Ботхейм: надеюсь оправдать вложения «Краснодара»

Норвежский форвард Эрик Ботхейм прокомментировал свой переход из «Будё-Глимт» в «Краснодар».

«Я счастлив, что получил возможность попробовать свои силы в России. Думаю, это круто, что «Краснодар» готов за меня столько заплатить. Я надеюсь оправдать вложения», — цитирует Ботхейма TV2.

Он добавил, что сумма трансфера не создаёт дополнительного давления на него. Футболист хочет сосредоточиться на игре за новую команду.

Ботхейм выступал за «Будё-Глимт» с февраля 2021 года. За это время он успел провести 46 матчей, забить 22 мяча и отдать десять результативных передач, став чемпионом Норвегии.

Ранее сообщалось, что Головин не попал в заявку на матч с «Ренном» из-за сомнительного теста на коронавирус.