Ботхейм: надеюсь оправдать вложения «Краснодара»
- globallookpress.com
«Я счастлив, что получил возможность попробовать свои силы в России. Думаю, это круто, что «Краснодар» готов за меня столько заплатить. Я надеюсь оправдать вложения», — цитирует Ботхейма TV2.
Он добавил, что сумма трансфера не создаёт дополнительного давления на него. Футболист хочет сосредоточиться на игре за новую команду.
Ботхейм выступал за «Будё-Глимт» с февраля 2021 года. За это время он успел провести 46 матчей, забить 22 мяча и отдать десять результативных передач, став чемпионом Норвегии.
Ранее сообщалось, что Головин не попал в заявку на матч с «Ренном» из-за сомнительного теста на коронавирус.