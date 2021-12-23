Ботхейм: надеюсь оправдать вложения «Краснодара»

Короткая ссылка
Норвежский форвард Эрик Ботхейм прокомментировал свой переход из «Будё-Глимт» в «Краснодар».
Ботхейм: надеюсь оправдать вложения «Краснодара»
  • globallookpress.com

«Я счастлив, что получил возможность попробовать свои силы в России. Думаю, это круто, что «Краснодар» готов за меня столько заплатить. Я надеюсь оправдать вложения», — цитирует Ботхейма TV2.

Он добавил, что сумма трансфера не создаёт дополнительного давления на него. Футболист хочет сосредоточиться на игре за новую команду.

Ботхейм выступал за «Будё-Глимт» с февраля 2021 года. За это время он успел провести 46 матчей, забить 22 мяча и отдать десять результативных передач, став чемпионом Норвегии.

Ранее сообщалось, что Головин не попал в заявку на матч с «Ренном» из-за сомнительного теста на коронавирус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить