Успех Юрловой-Перхт с Цветковым и победа сборной Белоруссии: чем завершились сингл-микст и эстафета на ЧР по биатлону

На чемпионате России по биатлону в Тюмени состоялись две гонки. В сингл-миксте победу одержали опытные Екатерина Юрлова-Перхт и Максим Цветков. 37-летняя спортсменка вернулась в строй после рождения ребёнка и во второй гонке на турнире завоевала медаль. А в смешанной эстафете первое место заняла сборная Белоруссии, за которую бежали Ирина Лещенко, Анна Сола, Дмитрий Лазовский и Никита Лобастов. Они опередили команды ХМАО-Югра-2 и Московской области.

Сингл-микст на чемпионате России по биатлону обещал болельщикам сражение до последних метров дистанции, ведь побороться за медали должны были сразу несколько сильных пар. Среди них выделялись Екатерина Юрлова-Перхт и Максим Цветков, Виктория Сливко и Евгений Гараничев, Кристина Резцова и Пётр Пащенко, Лариса Куклина и Рустам Каюмов.

Особенно велика оказалась конкуренция в женской части. Тем радостнее за чемпионку мира, которая вернулась в строй после рождения ребёнка. Казалось, в 37 лет она могла и завершить карьеру. Но опытная спортсменка приехала в Тюмень и вышла на лыжню впервые за два года. Правда, в спринте она выступила неудачно и заняла только 34-е место.

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Зато в сингл-миксте всё сложилось замечательно. Причём неоднократный призёр этапов Кубка планеты не только надёжно отработала на рубежах, но и продемонстрировала неплохую функциональную готовность. На двоих они с партнёром не закрыли всего три мишени и стали лучшими по этому показателю в гонке. Сама Юрлова-Перхт допустила лишь одну осечку — на первой стойке.

Точность помогала опытному дуэту постепенно отыгрывать позиции, тем более соперники на рубежах чувствовали себя далеко не так уверенно. На первой передаче эстафеты Екатерина показала пятый результат, а на второй Цветков — третий. Затем партнёрша благодаря промахам оппонентов поднялась на вторую.

На заключительном же этапе Максим не только справился с нервами, но и показал великолепный ход. На последней стойке он не закрыл одну мишень, тогда как ведущий с ним борьбу за победу Гараничев — три. После этого призёр Олимпийских игр в Пекине спокойно отправился к финишу.

Преимущество победителей над ближайшими преследователями Гараничевым и Сливко в итоге составило почти полминуты — 26,9 секунды. Третьими оказались Тамара Дербушева и Кирилл Бажин, представлющие Свердловскую область.

«Думаю, опыт помог нам. Со стрельбой такого напряжения не было, и на пристрелке все шло хорошо. Наверное, ветер сопутствовал. Его особо и не было, когда мы стреляли. Новый виток карьеры? Не могу ответить на этот вопрос, к сожалению», — поделилась эмоциями Юрлова-Перхт в прямом эфире «Матч ТВ».

В свою очередь Цветков поблагодарил как Екатерину, так и сервисменов за отличную работу лыж.

Сливко же оставалось сетовать не только на четыре суммарные осечки Гараничева, но и на досадный эпизод, произошедший во время одной из передач эстафеты. Евгений не дотронулся до Виктории, и ему пришлось возвращаться назад, теряя время.

«Мы быстро сориентировались, так как у меня был уже подобный опыт. Я остановилась в зоне передачи, все прошло хорошо, никаких проблем не возникло. Лыжи хорошо работали, спасибо сервису. Но на трассе, хоть крошка и была застывшая, ты проваливался», — подчеркнула Сливко.

Отдельно следует отметить выступление отца и дочери, Юрия и Анастасии Батмановых, пусть они и заняли только 18-е место. 44-летний биатлонист после финиша признался, что всегда мечтал пробежать со своим ребёнком.

«Ощущения просто супер! Большая мотивация для меня подготовиться на следующий год. Если кто-то ещё готов выступить с родителем, прошу, поддержите нас», — радовался Батманов.

Не менее интересной получилась смешанная эстафета, стартовавшая спустя всего полтора часа после окончания сингл-микста. Несмотря на небольшой промежуток времени между гонками, многие биатлонисты приняли участие в обеих. Однако те же Юрлова-Перхт, Цветков, Сливко и Гараничев решили отдохнуть. Зато Резцова, например, снова вышла на старт и призналась, что с удовольствием согласилась на это.

«Всегда было желание пробежать две гонки за один день, посмотреть, насколько будет тяжело. Думала, придётся тяжелее, но, благо, получилось распределить силы на все три круга, и финиш отработала. Особенно довольна второй гонкой», — делилась эмоциями спортсменка.

Также в бой ушли сильнейшие белорусы, пропускавшие сингл-микст: Ирина Лещенко, Анна Сола, Дмитрий Лазовский и Никита Лобастов. Они и захватили лидерство с первых контрольных осечек. Однако гонка не всегда складывалась для них гладко. Например, Лещенко на стойке умудрилась зайти на штрафной круг и покинула рубеж только девятой с отставанием почти в минуту от лидирующей Резцовой. К передаче эстафеты оно стало ещё более солидным.

Чуть увереннее проявила себя Сола, которая допустила всего один промах. На первом месте же шла с хорошим отрывом Елизавета Каплина, представляющая ХМАО-Югру. Казалось, навязать борьбу этой команде будет сложно.

Однако мужчины проявили себе не так ярко. Михаил Бурундуков на стойке не закрыл сразу три мишени и подпустил к себе Михаила Первушина из Московской области. Белорус Лазовский шёл третьим и по-прежнему проигрывал много. Вдобавок в спину ему дышал Алексей Вагин из второй сборной ХМАО.

Всё решилось на последнем этапе. Семён Сучилов на лёжке попал в порыв и ушёл на штрафной круг. Этим воспользовались Кирилл Стрельцов, Лобастов и Никита Поршнев. Причём первый «вёз» второму месту более 20 секунд. Однако ходом представитель Московской области смотрелся гораздо слабее конкурентов и к заключительной стойке позволил им себя догнать.

Не помогла и идеальная работа на рубеже. Лобастов всё равно убежал как от Стрельцова, так и от Поршнева, и обеспечил белорусам победу. Последний же в борьбе за серебро в финишном створе превзошёл соперника. А лидирующая большую часть эстафеты команда ХМАО-1 осталась на обидной четвёртой позиции.