Уверенная победа Серохвостова и эффектный финиш Сливко: как прошли спринтерские гонки на чемпионате России по биатлону

Даниил Серохвостов с огромным преимуществом выиграл спринтерскую гонку на чемпионате России по биатлону в Тюмени. Его превосходство над серебряным призёром Эдуардом Латыповым составило почти 43 секунды. Виктория Сливко стала чемпионкой в аналогичной дисциплине, совершив героический рывок на финише. Она не только отыграла внушительное отставание на заключительном круге, но и привезла ближайшей сопернице около девяти секунд. При этом спортсменки, выступавшие в этом сезоне за сборную страны, остались без медалей — лучшей из них стала Кристина Резцова, занявшая четвёртое место.

В среду, 30 марта, в Тюмени двумя спринтерскими гонками стартовал открытый чемпионат России по биатлону. Помимо хозяев, в нём принимают участие белорусские спортсмены, правда, по сравнению с прошедшим ранее Кубком СБР, в ослабленном составе. На турнир не приехали лидеры сборной — вице-чемпион Игр в Пекине Антон Смольский и олимпийская чемпионка Пхёнчхана в эстафете Динара Алимбекова. Своеобразную компанию им составили бронзовый призёр ЧМ-2021 Матвей Елисеев и обладательница «Малого хрустального глобуса» Кубка IBU Евгения Буртасова.

Первыми на трассу тюменского комплекса «Жемчужина Сибири» отправились мужчины, и победу в этой гонке уверенно одержал 22-летний Даниил Серохвостов. Уроженец Барнаула провёл гонку почти идеально и не оставил соперникам никаких шансов. До первого огневого рубежа он демонстрировал высокую дистанционную скорость и после закрытия всех мишеней заслуженно вышел в лидеры. Превысить его результат после первой стрельбы не смогли ни Карим Халили, также стрелявший без ошибок (+5,0), ни допустивший промах Эдуард Латыпов (+15,0).

Трёхкратный призёр пекинской Олимпиады ушёл на второй круг лишь с пятым временем, а после того как Пётр Пащенко закрыл все мишени, и вовсе откатился на шестое. Но на дистанции Латыпов быстро вернул то, что растерял из-за штрафного круга. Уже на отметке 4,8 км он опережал всех, кто отделял его от тройки призёров, в том числе двух других представителей Ханты-Мансийска — Алексея Вагина и Никиту Поршнева. Серохвостов же в это время уже не только нарастил преимущество ходом, но и выдал пулемётную очередь из стойки на огневом рубеже.

Да, на сей раз одна мишень осталась не закрыта, но даже со штрафным кругом преимущество Серохвостова над всеми остальными выглядело весомым. Особенно с учётом того, что соперники выглядели не лучше: и Халили, и Латыпов также послали по одной пуле в «молоко».

Традиционно делающий ставку на качественную работу на рубежах Евгений Гараничев воспользовался ситуацией и, закрыв все мишени, поднялся с восьмой позиции на промежуточную вторую, вдвое сократив отставание от Серохвостова. Однако включиться в борьбу за медали он не смог. Более молодые и ретивые Латыпов и Халили с ходу взвинтили темп и дали понять, что медали достанутся им. Правда, заочной борьбы между Эдуардом и Каримом тоже не вышло — за два километра до финиша преимущество первого начало расти и в итоге составило 6,3 секунды.

Серохвостов к тому моменту уже принимал поздравления, финишировав с недосягаемым результатом 24 минуты 51,7 секунды. После финиша победитель признался, что к концу сезона у него накопилась усталость, особенно с психологической точки зрения.

«Эмоционально тяжело уже бегать, так как много гонок. Конечно, в целом их хотелось бы больше, но под конец сезона устаёшь, и психика уже чуть-чуть не справляется. В итоге можешь психовать на рубеже и трассе, но с этим можно бороться, надо успокаиваться и бегать», — приводит слова спортсмена «Чемпионат».

Также биатлонист поблагодарил болельщиков, пришедших на стадион, подчеркнув, что в его состоянии их поддержка очень помогает. Как известно, большая часть соревнований в этом сезоне прошла при пустых трибунах из-за коронавирусных ограничений, исключение составили только этап Кубка мира во французском Анси и недавний Кубок СБР в Уфе.

«Во Франции, конечно, было больше болельщиков, но, думаю, на выходных их тут соберётся не меньше... Я очень рад, когда люди болеют, кричат. Прям кайфуешь от этого. Гонки совершенно по-другому идут», — подчеркнул Даниил.

В свою очередь, Латыпов позитивно оценил своё второе место, так как физическое состояние не позволяло ему показать более высокий результат. По словам спортсмена, лишь за три дня до старта он оправился от болезни — сначала у него случилась простуда, а затем отравление. Таким образом, перед чемпионатом страны Эдуард успел провести лишь одну полноценную тренировку, а теперь намерен поберечь себя.

«Второе место по таким обстоятельствам, думаю, успех, но не очень хорошо, что я, можно сказать, насилую своё здоровье. Был вопрос, побегу ли я смешанку, но я сказал, что буду смотреть по состоянию в спринте. Уже понимаю, что не побегу, потому что здоровье надо беречь, это главное», — подчеркнул Латыпов.

Бронзовый призёр гонки Карим Халили, напротив, остался недоволен слишком большим отставанием от победителя. По его словам, гонка далась ему тяжело, особенно вторая часть.

«Вроде на первом круге неплохо начал, а потом подзакислился, конечно… Нужно отдать должное Серохвостову, он сегодня «на ноге». Наверное, пик формы, о котором он всё говорил, говорил, добрался до него. Я бы не сказал, что сегодня сложный ветер, у меня сегодня были очень тяжёлые ноги. Именно из-за ног и мышц мне не хватило устойчивости, чтобы отработать на ноль. Слишком большой проигрыш. 49 секунд — это целый вагон», — посетовал уроженец Сергиева Посада.

Бывший президент СБР Владимир Драчёв после финиша не скрывал радости за Серохвостова. По его словам, Даниил — будущее сборной России.

«У молодых ребят огромный потенциал. Когда-то этот бан закончится, и они выстрелят. Приятно, что у нас высокая конкуренция. Если не Серохвостов, то кто? Это наш талант, сибирский парень, который должен выступать и выигрывать. Серохвостов должен проходить в сборную России под номером один, на него должна делаться ставка. Серохвостов — надежда всего российского биатлона», — цитирует Драчёва «Чемпионат».

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Женский спринт, напротив, завершился отчасти сенсационно: ни одна из сборниц не добралась до призовой тройки. Лучшее время показала Кристина Резцова, финишировавшая четвёртой. Победа же досталась 27-летней Виктории Сливко. Она преодолела дистанцию за 22 минуты 33,1 секунды, допустив один промах. Серебро у Елизаветы Каплиной, которая с чистой стрельбой проиграла 8,7 секунды. Бронза на счету Анастасии Гореевой, уступившей Сливко 13,6 секунды с двумя промахами.

Гонка оказалась захватывающей: лидеры то и дело менялись, и до последнего было непонятно, кто же одержит победу. На разгоне лучшее время показала Ирина Казакевич. Ближе к первой стрельбе в лидеры вышла Резцова, с которой в России мало кто может соперничать в скорости. Но вот со стрельбой в этом сезоне у неё большие проблемы, которые, очевидно, пока не получается решить. Два промаха на лёжке отбросили призёрку Олимпиады в эстафетах сразу на 21-ю позицию.

Будущая победительница гонки Сливко, бежавшая с небольшим отставанием от Кристины, тоже промахнулась, но только один раз, и занимала промежуточное восьмое место. Лидером после лёжки шла Каплина, которую через некоторое время с первой строчки вытеснила Гореева. Был шанс побороться за медали у серебряной призёрки Игр-2022 в эстафете Светланы Мироновой. Она отстреляла на ноль из положения лёжа, но на стойке допустила три промаха, перечеркнув тем самым надежду на призовое место.

В итоге основная борьба за золото развернулась между Каплиной и Сливко, но тут у Виктории было преимущество — она стартовала позже и на трассе знала результат соперницы. Хотя отрыв Елизаветы после второй стрельбы составлял 17,7 секунды, соперница сумела не только отыграть его, но и превзойти. Сливко отдала на трассе все силы, после финиша упала на колени и долго не могла отдышаться.

Гореевой пришлось предпринимать спурт попроще, чтобы завоевать бронзу. Со второй стрельбы она уходила в шести секундах от Ольги Мощенковой, но уже на следующей отметке вышла вперёд и ориентировалась только на время Резцовой.

«Наверное, это моя самая ценная медаль. Первая личная награда в этом сезоне. Я до сих пор в это не верю. Честно говоря, когда я допустила два промаха, подумала, что опять буду в третьем десятке, но, когда на выходе с рубежа мне сказали, что я четвёртая, я дала себе слово, что эту медаль не отпущу. Меня вели весь третий круг, говорили, что я отыгрываю, и это придавало сил бороться, не бросать», — рассказала Гореева.

А новоиспечённая чемпионка России Сливко поблагодарила своего тренера Андрея Падина, подчеркнув, что сотрудничество с ним всегда приносит хорошие результаты.

«Очень здорово, что теперь я тренируюсь с ним бок о бок, рядом, а не по телефону, как раньше. Это придало мне хороших эмоций, позитивной мотивации», — отметила биатлонистка.

Резцова, в свою очередь, посетовала на непредсказуемый ветер, который помешал сделать корректировку во время стрельбы лёжа.

«Сегодня очень тяжёлые погодные условия были как на рубеже, так и на трассе. Благо у меня лыжи работали просто великолепно, спасибо нашему ханты-мансийскому сервису. Ветер настолько непонятный, что никто из тренеров на пристрелке мне не ответил на вопрос, на сколько щелчков уходит стрельба. Первые два выстрела сделала без ветра, потом он начался. Я стала обращать на это внимание и допустила просто грубейшую ошибку. А на стойке я уже просто бежала в гонку, вскидывала винтовку, поэтому не попала», — рассказала биатлонистка в эфире «Матч ТВ».

Светлана Миронова, которая заняла итоговое 23-е место, пожаловалась на плохую подготовку инвентаря. «Даже при условии точной стрельбы я не могла бы стать сегодня первой, потому что мои лыжи совершенно не работали. Надеюсь, сервисёры сделают выводы и исправят ситуацию, иначе просто так и будешь занимать места в третьем десятке», — заявила биатлонистка.

Чемпионат России в Тюмени продлится по 3 апреля. В его рамках пройдут ещё смешанные и классические эстафеты, а также масс-старты.