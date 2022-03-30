Логинов получил сотрясение мозга перед чемпионатом России по биатлону
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«Логинов неделю назад готовился к соревнованиям в Саратове, упал на тренировке и получил сотрясение мозга. Серьезные проблемы со здоровьем он испытывает до сих пор. У него четыре дня без тренировок, смазанная подготовка к стартам, побаливает голова», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».
В спринтерской гонке на 10 км на национальном первенстве Логинов занял 10-е место.
Логинов является двукратным бронзовым призёром Олимпиады в Пекине, а также чемпионом мира 2020 года в спринте.
Ранее сообщалось, что Даниил Серохвостов выиграл спринт на чемпионате России по биатлону.