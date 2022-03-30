Логинов получил сотрясение мозга перед чемпионатом России по биатлону

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что российский биатлонист Александр Логинов получил травму перед стартом чемпионата страны в Тюмени.
Логинов получил сотрясение мозга перед чемпионатом России по биатлону
  • AP
  • © Kirsty Wigglesworth

«Логинов неделю назад готовился к соревнованиям в Саратове, упал на тренировке и получил сотрясение мозга. Серьезные проблемы со здоровьем он испытывает до сих пор. У него четыре дня без тренировок, смазанная подготовка к стартам, побаливает голова», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

В спринтерской гонке на 10 км на национальном первенстве Логинов занял 10-е место.

Логинов является двукратным бронзовым призёром Олимпиады в Пекине, а также чемпионом мира 2020 года в спринте.

Ранее сообщалось, что Даниил Серохвостов выиграл спринт на чемпионате России по биатлону.

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