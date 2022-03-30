Серохвостов выиграл спринт на чемпионате России по биатлону

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Биатлонист Даниил Серохвостов одержал победу в спринтерской гонке на 10 км на чемпионате России в Тюмени.
Серохвостов выиграл спринт на чемпионате России по биатлону
  • Gettyimages.ru
  • © Sven Hoppe/dpa

Спортсмен допустил всего один промах и финишировал с результатом 24 минуты 51,7 секунды.

Второе место занял трёхкратный бронзовый призёр Игр в Пекине Эдуард Латыпов с отставанием 42,9 секунды и двумя промахами. Тройку лучших замкнул Карим Халили (+49,2; один промах). 

Напомним, что российские биатлонисты были отстранены от международных соревнований.

Ранее биатлонист Никита Поршнев заявил, что национальные турниры не уступают международным.

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