Биатлонист Поршнев заявил, что национальные турниры не уступают международным

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Российский биатлонист Никита Поршнев прокомментировал отстранение российских спортсменов от международных стартов.
Биатлонист Поршнев заявил, что национальные турниры не уступают международным
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Хотелось бы, чтобы как минимум до следующей Олимпиады у нас всё наладилось. Сейчас, как понимаю, будем готовиться к российским стартам», — цитирует Поршнева «Матч ТВ».

Он добавил, что национальные турниры ни в чём не уступают международным соревнованиям.

Напомним, что 29 марта Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о приостановке деятельности Союза биатлонистов России (СБР) как члена международной организации с немедленным вступлением решения в силу. При этом исполнительный комитет IBU согласен пересмотреть вердикт в случае изменения обстоятельств.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала решение IBU приостановить членство в организации СБР.

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