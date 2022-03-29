Биатлонист Поршнев заявил, что национальные турниры не уступают международным

Российский биатлонист Никита Поршнев прокомментировал отстранение российских спортсменов от международных стартов.

«Хотелось бы, чтобы как минимум до следующей Олимпиады у нас всё наладилось. Сейчас, как понимаю, будем готовиться к российским стартам», — цитирует Поршнева «Матч ТВ».

Он добавил, что национальные турниры ни в чём не уступают международным соревнованиям.

Напомним, что 29 марта Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о приостановке деятельности Союза биатлонистов России (СБР) как члена международной организации с немедленным вступлением решения в силу. При этом исполнительный комитет IBU согласен пересмотреть вердикт в случае изменения обстоятельств.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала решение IBU приостановить членство в организации СБР.