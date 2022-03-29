Журова назвала беспрецедентным решение IBU по отношению к СБР

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала решение Международного союза биатлонистов (IBU) приостановить членство в организации Союза биатлонистов России (СБР).

«Это решение IBU, думаю, только первый шаг. В мировом спорте продолжается коллективная истерия по отношению к нам. Нынешнее отстранение — это беспрецедентное решение», — цитирует Журову «Матч ТВ».

По её словам, другие спортивные федерации могут взять пример с IBU и показательно отстранить российских спортсменов.

«Заставят они федерацию покаяться, признать что-то, отречься от чего-то. Они же всё равно в итоге её исключат. Нашим спортсменам будет очень тяжело это пережить», — добавила Журова.

Напомним, что 29 марта IBU объявил о приостановке деятельности СБР как члена международной организации с немедленным вступлением в силу. При этом в исполнительном комитете IBU намерены внимательно следить за развитием ситуации и готовы пересмотреть решение в случае изменения обстоятельств.

Ранее почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков высказался о решении IBU приостановить членство СБР.