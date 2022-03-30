Драчёв: Серохвостов должен проходить в сборную России по биатлону под первым номером

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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал успех Даниила Серохвостова в спринтерской гонке на 10 км на чемпионате России в Тюмени.
Драчёв: Серохвостов должен проходить в сборную России по биатлону под первым номером
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Это наш талант, сибирский парень, который должен выступать и выигрывать. Серохвостов должен проходить в сборную России под номером один, на него должна делаться ставка. Он надежда всего российского биатлона», — цитирует Драчёва «Чемпионат».

По его словам, из 22-летнего биатлониста растёт достойный спортсмен. Эксперт считает, что Даниил обладает огромным потенциалом и скоро докажет своё мастерство.

«Сегодня Серохвостов просто занял своё место. Это его работа, он член сборной России. Очень рад за Даниила и его победе в спринте. Радостно, что у нас выступают и выигрывают молодые ребята!» — добавил Драчёв.

Серохвостов одержал победу в спринте на чемпионате России с результатом 24 минуты 51,7 секунды, допустив всего один промах.

Напомним, что на данный момент российские биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях.

Ранее российский биатлонист Александр Логинов отказался общаться с прессой после спринтерской гонки на чемпионате страны в Тюмени.

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