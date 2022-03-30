Логинов отказался общаться с журналистами после 10-го места в спринте на ЧР по биатлону

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Российский биатлонист Александр Логинов не стал общаться с прессой после спринтерской гонки на чемпионате страны в Тюмени.
Логинов отказался общаться с журналистами после 10-го места в спринте на ЧР по биатлону
  • Gettyimages.ru

Как сообщает «Спорт-Экспресс», занявший десятое место в спринте Логинов не стал опровергать или подтверждать информацию о своей травме.

Он является двукратным бронзовым призёром Олимпиады в Пекине, а также чемпионом мира 2020 года в спринте.

Победу в спринте на национальном первенстве одержал Даниил Серохвостов. Вторым стал Эдуард Латыпов, а тройку замкнул Карим Халили.

Ранее сообщалось, что Логинов получил сотрясение мозга перед чемпионатом России по биатлону.

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