Логинов отказался общаться с журналистами после 10-го места в спринте на ЧР по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов не стал общаться с прессой после спринтерской гонки на чемпионате страны в Тюмени.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», занявший десятое место в спринте Логинов не стал опровергать или подтверждать информацию о своей травме.

Он является двукратным бронзовым призёром Олимпиады в Пекине, а также чемпионом мира 2020 года в спринте.

Победу в спринте на национальном первенстве одержал Даниил Серохвостов. Вторым стал Эдуард Латыпов, а тройку замкнул Карим Халили.

Ранее сообщалось, что Логинов получил сотрясение мозга перед чемпионатом России по биатлону.