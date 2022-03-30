Логинов отказался общаться с журналистами после 10-го места в спринте на ЧР по биатлону
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Как сообщает «Спорт-Экспресс», занявший десятое место в спринте Логинов не стал опровергать или подтверждать информацию о своей травме.
Он является двукратным бронзовым призёром Олимпиады в Пекине, а также чемпионом мира 2020 года в спринте.
Победу в спринте на национальном первенстве одержал Даниил Серохвостов. Вторым стал Эдуард Латыпов, а тройку замкнул Карим Халили.
Ранее сообщалось, что Логинов получил сотрясение мозга перед чемпионатом России по биатлону.