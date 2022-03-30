Биатлонистка Резцова высказалась о приостановке членства СБР в IBU

Серебряная и бронзовая призёрка Олимпийских игр в Пекине Кристина Резцова прокомментировала решение об остановке членства Союза биатлонистов России (СБР) в Международном союзе биатлонистов (IBU).

«Меня это вообще никак не касается, ведь я совершенно ничего не могу сделать. Тем более что никто не знает, что будет дальше. Сейчас заканчиваем этот сезон, потом начнём следующий. Пока раскачаемся — будет видно», — цитирует Резцову «Спорт-Экспресс».

По её словам, ранг соревнований не имеет значения, чтобы стараться и показывать то, для чего спортсмен тренируется в течение года.

«Мотивации и энергии, чтоб выигрывать, судя по всему, не хватает. А выходить, бегать и делать свою работу — да. Кайфую от этого! Мне очень нравится», — добавила Резцова.

Напомним, что 29 марта IBU объявил о приостановке деятельности СБР как члена международной организации с немедленным вступлением в силу. При этом в исполнительном комитете IBU намерены внимательно следить за развитием ситуации и готовы пересмотреть решение в случае изменения обстоятельств.

Ранее чемпионка мира 2015 года Екатерина Юрлова-Перхт отреагировала на решение IBU приостановить членство СБР.