Карлссон: решение о приостановке членства СБР было непростым для IBU

Генеральный секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Никлас Карлссон рассказал, как принималось решение о приостановке членства Союза биатлонистов России (СБР).

«Конечно, это был очень трудный вопрос. Нам пришлось проделать большую работу, чтобы убедиться, что мы делаем всё верно и в соответствии с нашими правилами. Так что это было непростое решение для исполнительного комитета IBU», — цитирует «Матч ТВ» Карлссона.

Он добавил, что IBU будет постоянно находиться на связи с СБР, чтобы следить за развитием ситуации.

«Если произойдут значительные изменения, то исполнительный совет IBU сможет незамедлительно отреагировать на это», — добавил он.

Карлссон уточнил, что IBU обсудит ситуацию с отстранением СБР на конгрессе, который пройдёт с 15 по 19 сентября.

Напомним, что 29 марта IBU объявил о приостановке деятельности СБР как члена международной организации с немедленным вступлением в силу.

Ранее чемпионка мира 2015 года Екатерина Юрлова-Перхт отреагировала на решение IBU приостановить членство СБР.