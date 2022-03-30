Биатлонистка Юрлова-Перхт ответила на вопрос о продолжении своей карьеры

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Чемпионка мира 2015 года в индивидуальной гонке по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт сообщила, что озвучит решение о продолжении карьеры в ближайшее время.
Биатлонистка Юрлова-Перхт ответила на вопрос о продолжении своей карьеры
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Я трезво оцениваю своё состояние и в ближайшее время сделаю заявление, решение уже принято, но озвучить я его смогу чуть позже», — цитирует Юрлову-Перхт ТАСС.

По её словам, она возобновила карьеру ради зрителей и болельщиков.

Напомним, что биатлонистка выступила 30 марта в спринте на чемпионате России и заняла 34-е место.

Ранее Юрлова-Перхт отреагировала на решение Международного союза биатлонистов (IBU) приостановить членство Союза биатлонистов России (СБР).

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