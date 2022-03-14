«Болезненные ощущения в районе печени»: что известно о травме голкипера «Сочи» Адамова в матче с «Химками»

Голкипер «Сочи» Денис Адамов получил травму в матче 21-го тура РПЛ с «Химками» после столкновения с форвардом соперника Александром Руденко. Вратарь неудачно упал на шею и плечо, после чего покинул поле на носилках. Спортсмен оперативно прошёл углублённое медицинское обследование. По словам наставника южан Владимира Федотова, он жалуется на боли в области печени. А врач команды Игорь Давыдов сообщил, что футболист потерял сознание во время приземления.

Голкипер «Сочи» Денис Адамов получил серьёзную травму в концовке гостевого матча 21-го тура РПЛ с «Химками», который завершился нулевой ничьей. Пугающий эпизод произошёл уже в добавленное ко второму тайму время. Вратарь покинул пределы штрафной, опередил форварда хозяев Александра Руденко и головой выбил мяч в сторону. Однако после контакта со спиной оппонента игрок крайне неудачно приземлился на шею и плечо.

Оказавшись на газоне, Адамов не смог подняться самостоятельно, и сложилось впечатление, что на какое-то время он потерял сознание. Однако на носилках голкипер уже общался с врачами, которые быстро унесли его с поля. Место в воротах «Сочи» занял Сослан Джанаев.

Сразу после встречи на официальном сайте южан было опубликовано заявление по поводу состояния пострадавшего. В нём сказано, что жизни и здоровью спортсмена в настоящий момент ничто не угрожает.

«Состояние стабильное. По решению медицинского штаба Денис останется в Москве для проведения более углублённого обследования. О дальнейшем состоянии футболиста мы сообщим дополнительно. Желаем Денису здоровья и ждём его скорейшего возвращения на поле», — говорится в сообщении.

По информации СМИ, вратаря прямо с «Арены Химки» увезли на УЗИ и рентген шейного отдела позвоночника. Однако, как объяснил главный тренер «Сочи» Владимир Федотов, игроку также требуется обследование внутренних органов.

«По Адамову надо ждать вердикт. Неудачно приземлился после столкновения, пока не знаем степени серьёзности травмы. Упал в области шеи. Показывает, что болезненные ощущения в районе печени. Будем быстро разбираться, время не терпит», — цитирует наставника «Матч ТВ».

В свою очередь, врач команды Игорь Давыдов рассказал, что основной удар после падения пришёлся на шею и плечо Адамова, а не на голову.

«Под него «подлезли». Но, видимо, был ещё удар локтем в область селезёнки, проверим, сделаем МРТ, УЗИ, посмотрим, чтобы исключить разрыв селезёнки. Самое главное — шейный отдел позвоночника. Потерял сознание во время приземления», — отметил доктор.

По мнению главного тренера «Химок» Сергея Юрана, в эпизоде со столкновением Адамова и Руденко нет вины его подопечного — он просто продолжил борьбу.

«Хотел бы пожелать Денису здоровья. Возможно, Александр должен был там уступить. Но это игровой момент. Буду переживать, чтобы не случилось чего-то серьёзного. Вратарь хороший, перспективный, молодой парень», — отметил специалист на пресс-конференции.

Вратарь «Химок» Илья Лантратов также пожелал коллеге здоровья и скорейшего выздоровления.

«Очень жёсткое падение, надеюсь, с ним всё будет нормально. Что касается нашей команды, у нас задача одна — набрать как можно больше очков, нужно вылезти с последнего места и достойно завершить сезон», — признался голкипер.

Также по теме Чемпионское везение: как гол Фернандеса на 91-й минуте помог ЦСКА вырвать победу у «Локомотива» ЦСКА взял верх над «Локомотивом» в центральном матче 21-го тура РПЛ. Встреча на «РЖД Арене» завершилась со счётом 2:1. В первом тайме...

Не осталась в стороне и пресс-служба РПЛ.

«Присоединяемся к словам поддержки в адрес Дениса Адамова, которого заменили в Химках из-за травмы. Скорейшего восстановления, Денис», — говорится в официальном Telegram-канале лиги.

К счастью, спустя несколько часов после матча голкипер самостоятельно вышел в социальные сети. В сториз он написал: «Спасибо большое за поддержку! Не переживайте, прихожу в себя!» — и выложил селфи из больницы.

Адамов выступает за «Сочи» с февраля прошлого года. 24-летний голкипер — воспитанник «Краснодара», но в составе первой команды появлялся на поле лишь трижды. Оказавшись в новом коллективе, уроженец Ульяновска выиграл конкуренцию у Джанаева и в нынешнем сезоне РПЛ провёл шесть встреч, четыре из которых — на ноль.

К сожалению, травмы внутренних органов вратарей после столкновения с полевыми игроками в мировом футболе и в России в частности — не редкость. Так, в 2011-м в матче «Ростов» — «Амкар» серьёзное повреждение получил голкипер пермяков Сергей Нарубин. После прыжка за мячом на его пути возник Корнел Салата. Вратарь неудачно упал на спину. Ему диагностировали разрыв селезёнки. Впрочем, уже спустя три месяца игрок вернулся на поле.

Куда печальнее сложилась судьба голкипера «Ростова» Деяна Радича. Эпизод с его участием также произошёл в 2011-м в матче с «Тереком». В серба врезался Заур Садаев. Со стадиона его доставили в больницу, где диагностировали разрыв почки. Орган пришлось удалить. Футболист после травмы на поле так и не вернулся.