Арбитр с помощью VAR отменил гол Бакаева в матче с «Краснодаром» из-за офсайда

Судья Евгений Кукуляк не засчитал мяч полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

На 11-й минуте форвард красно-белых Шамар Николсон получил передачу из глубины, ворвался в штрафную соперника и сделал пас на Бакаева, который отправил мяч в сетку.

Изначально гол был засчитан, однако ассистенты VAR подсказали Кукуляку, что Николсон находился в положении вне игры, из-за чего арбитр отменил взятие ворот.

Встреча проходит в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

Ранее сообщалось, что Эдуард Сперцян вывел «Краснодар» вперёд в матче со «Спартаком».