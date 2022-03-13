Идеальный штрафной, обоюдные пенальти и отменённые голы: как «Краснодар» обыграл «Спартак» в матче 21-го тура РПЛ

«Краснодар» на выезде вырвал победу у «Спартака» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги. Главным героем встречи стал нападающий гостей Эдуард Сперцян. В дебюте игры он забил со штрафного, направив мяч в ворота под стенкой, а в концовке реализовал пенальти. В составе красно-белых с одиннадцатиметровой отметки отличился Квинси Промес. При этом главный судья Евгений Кукуляк не засчитал два гола москвичей. Мяч Зелимхана Бакаева был отменён из-за офсайда, а Шамара Николсона — по причине игры рукой.

Ещё две недели назад определить фаворита в противостоянии «Спартака» и «Краснодара» было крайне непросто. Южане в турнирной таблице опережали соперника и, в отличие от него, продолжали вести борьбу за медали и путёвки в еврокубки.

Однако спецоперация на Украине внесла свои коррективы в размеренную жизнь команд РПЛ. И больше всего они ударили как раз по коллективу Сергея Галицкого, который остался без нового главного тренера Даниеля Фарке и всех легионеров из дальнего зарубежья. Красно-белые, напротив, пока не потеряли ни одного иностранца, а наставник из Италии Паоло Ваноли, в отличие от коллеги, пообещал до последнего оставаться в России вместе с помощниками.

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В связи с резким ослаблением состава соперников у москвичей были хорошие шансы заработать три очка и переместиться в первую половину турнирной таблицы, тем более что они набрали неплохой ход и одержали две победы подряд: над «Кубанью» в Кубке страны и над «Динамо» в РПЛ.

Примечательно, что по сравнению с дерби штаб красно-белых не произвёл ни одной замены. На поле вышли те же футболисты, которые помогали обыгрывать принципиального оппонента. Соответственно, не отошли хозяева и от расстановки 5—2—2—1 с выдвинутым на острие Шамаром Николсоном и поддерживающими его с флангов Квинси Промесом и Зелимханом Бакаевым.

Без рокировок обошлись и гости, да и после ухода ряда ведущих исполнителей возможности для ротации у «Краснодара» минимальные. Впрочем, даже оказавшись в столь непростых условиях, подопечные Александра Сторожука в прошлом туре оказались сильнее «Урала». Не собирались они сдаваться и в столице.

В результате матч начался с холодного душа для «Спартака»: гости уже на пятой минуте открыли счёт со стандарта, причём штрафной они заработали практически на ровном месте. Максимилиано Кофрие, пытаясь остановить мяч, коснулся его рукой. Представившимся шансом идеально воспользовался Эдуард Сперцян. В то время как стоявшие в стенке футболисты ждали удара верхом и подпрыгнули, он аккуратно пробил низом в ближний угол. Александр Селихов даже не шелохнулся. Причём мяч прошёл непосредственно под Кофрие.

Открыв счёт, южане отдали москвичам инициативу, хотя правильнее сказать — хозяева вынудили их это сделать. Коллектив Сторожука спокойно встречал соперников в среднем блоке. В первой линии прессинга оказывались Владимир Ильин, Алексей Ионов и Ираклий Манелов. Чуть ниже располагались Никита Кривцов и Александр Черников.

Пробиться через центр при таком сопротивлении было сложно, поэтому красно-белые стремились найти свободные зоны на флангах и делали это вполне успешно. Причём если Промес и Айртон слева были не очень активны, то Бакаев и Виктор Мозес справа создали большое количество проблем.

Неудивительно, что из этой зоны пришёл незасчитанный ответный гол «Спартака». Николсон получил великолепную передачу на ход от партнёра, на замахе убрал Егора Сорокина и Чернова и покатил пас под удар Бакаеву. Однако судья Евгений Кукуляк, посовещавшись с помощниками, зафиксировал у ямайца микроскопический офсайд.

Так или иначе, давление коллектива Ваноли становилось всё серьёзнее и в конце первого тайма привело к закономерному голу. Причём отыграться хозяевам также помогло стандартное положение. После подачи в штрафную «Краснодара» и сейва Матвея Сафонова мяч отскочил в выставленную в сторону руку Ильина. Арбитр без сомнений указал на точку, а Промес с одиннадцатиметровой отметки не оставил шансов вратарю. Тот угадал направление удара, но не сумел добраться до мяча. Полузащитник из Нидерландов отличился в третьей встрече подряд во всех турнирах.

Казалось, во втором тайме «Спартак» должен дожимать гостей, однако ему не удалось показать своего преимущества в классе. Да, красно-белые продолжали оказывать давление на чужой половине поля и визуально чаще владели мячом, но нечасто доводили его до финальной трети.

Футболисты «Краснодара» же действовали спокойно и самоотверженно, не позволяя оппонентам проходить центральную зону и проникать в штрафную Сафонова. Но на 58-й минуте москвичам это всё-таки удалось. Николсон после передачи Бакаева ушёл от Сорокина и Мартыновича. Пролетел мимо мяча и пытавшийся помешать ему Кривцов. В результате форвард спокойно с близкой дистанции отправил снаряд в сетку.

Однако в игру вновь вмешался VAR. Кукуляк поначалу гол засчитал, но после беседы с помощниками изменил своё решение. И это было вполне справедливо, поскольку ямаец явно подыграл себе рукой в чужой штрафной.

Больше моментов хозяева до второго мяча Сперцяна не создали. Ваноли пытался увеличить давление на проблемный левый фланг обороны соперника. Для этого подуставшего Мозеса заменил новичок Даниил Хлусевич, а чуть позже место Бакаева занял Джордан Ларссон. Швед даже отметился выстрелом с линии штрафной в руки Сафонову.

Создавалось впечатление, что матч катится к ничейному исходу, и это полностью устраивало обескровленных гостей. Однако в концовке им неожиданно улыбнулась удача. И вновь на первый план вышел Кофрие, с потери которого на своей половине поля началась контратака гостей. Завершилась она прострелом Ионова справа и неточным ударом Сперцяна.

Но за мгновение до того, как коснуться мяча, Эдуард получил сзади по ногам от Кристофера Мартинса Перейры. Момент получился достаточно спорным, ведь на повторе был виден лишь минимальный контакт, но специалисты на VAR поддержали первоначальный вердикт Кукуляка. Сам же пострадавший идеально исполнил одиннадцатиметровый, аккуратно пробив по центру, и оформил дубль со стандартных положений.

На то, чтобы спастись, у «Спартака» оставалось достаточно времени, тем более что судья добавил ко второму тайму пять минут. Ваноли бросил в бой Романа Зобнина и Александра Соболева, уйдя от расстановки с тремя центральными защитниками. ОДнако шанс сравнять счёт у москвичей был только один. После удара Промеса и рикошета от груди Сорокина мяч попал в штангу.

Таким образом, красно-белые не сумели продлить победную серию и, потерпев достаточно неожиданное поражение, не смогли подняться на восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» же после ухода почти всех легионеров и главного тренера набрал шесть очков из шести возможных в весенней части турнира и продолжает сражение за медали.