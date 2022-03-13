«Спартак» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ
В составе красно-белых с первых минут на поле выйдут Александр Селихов, Максимилиано Кофрие, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Айртон Лукас, Наиль Умяров, Кристофер Мартинс, Виктор Мозес, Квинси Промес, Зелимхан Бакаев и Шамар Николсон.
У гостей на поле появятся Матвей Сафонов, Сергей Петров, Евгений Чернов, Александр Мартынович, Егор Сорокин, Алексей Ионов, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Никита Кривцов, Владимир Ильин и Ираклий Манелов.
Встреча пройдёт 13 марта в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 19:00 мск.
Ранее известный спортивный комментатор Виктор Гусев признался, что верит в победу «Спартака» над «Краснодаром».