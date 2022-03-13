«Спартак» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы московского «Спартака» и «Краснодара» на матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе красно-белых с первых минут на поле выйдут Александр Селихов, Максимилиано Кофрие, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Айртон Лукас, Наиль Умяров, Кристофер Мартинс, Виктор Мозес, Квинси Промес, Зелимхан Бакаев и Шамар Николсон.

У гостей на поле появятся Матвей Сафонов, Сергей Петров, Евгений Чернов, Александр Мартынович, Егор Сорокин, Алексей Ионов, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Никита Кривцов, Владимир Ильин и Ираклий Манелов.

Встреча пройдёт 13 марта в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 19:00 мск.

Ранее известный спортивный комментатор Виктор Гусев признался, что верит в победу «Спартака» над «Краснодаром».