«Спартак» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ

Короткая ссылка
Стали известны стартовые составы московского «Спартака» и «Краснодара» на матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Спартак» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ

В составе красно-белых с первых минут на поле выйдут Александр Селихов, Максимилиано Кофрие, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Айртон Лукас, Наиль Умяров, Кристофер Мартинс, Виктор Мозес, Квинси Промес, Зелимхан Бакаев и Шамар Николсон.

У гостей на поле появятся Матвей Сафонов, Сергей Петров, Евгений Чернов, Александр Мартынович, Егор Сорокин, Алексей Ионов, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Никита Кривцов, Владимир Ильин и Ираклий Манелов.

Встреча пройдёт 13 марта в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 19:00 мск.

Ранее известный спортивный комментатор Виктор Гусев признался, что верит в победу «Спартака» над «Краснодаром».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить