Губерниев считает «Спартак» фаворитом в матче с «Краснодаром»

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил шансы московского «Спартака» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».
Губерниев считает «Спартак» фаворитом в матче с «Краснодаром»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Спартак», конечно, выглядит фаворитом. Но зная все те проблемы, которые есть у красно-белых и тем более у «Краснодара», ты понимаешь, что результат может быть совсем непредсказуемым», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Вместе с тем комментатор признался, что не будет болеть за конкретную команду в предстоящем матче.  

«Кто справится, тот и молодец. Я здесь пребываю в блаженном нейтралитете, буду рад за обе команды», — добавил он.

Встреча «Спартак» — «Краснодар» пройдёт 13 марта на поле стадиона «Открытие Арена». Начало игры — в 19:00 мск.

«Спартак» (26 очков) занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (32) — на пятом месте.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой оценил шансы красно-белых в матче с «Краснодаром».

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