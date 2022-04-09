Танец без обязательств: почему к желанию Авербуха начать тренерскую карьеру нужно относиться проще

К желанию хореографа Ильи Авербуха начать тренерскую карьеру стоит относиться с интересом, но не торопить события. Чтобы добиться успеха с танцевальными парами, требуется не только приложить массу усилий и потратить много времени, но и собрать слаженную команду, в которой каждый специалист будет дополнять другого. Только после этого можно будет говорить о возможной конкуренции с монреальской школой Мари-Франс Дюбрёй и Патриса Лозона, являющейся законодателем мод.

Решение Ильи Авербуха начать тренерскую карьеру успели прокомментировать едва ли не все спикеры ледового цеха. Вилка мнений, как водится, разошлась: от восторженного «Отличная новость для всего нашего спорта!» до ироничного «Видимо, «Ледниковый период» закончился, надо работу искать». За кадром остался глобальный, хоть и несколько одиозно звучащий вопрос: может ли приход Авербуха в тренерский танцевальный цех повлиять на российскую, а следом и на мировую иерархию в танцах?

Можно, как говорится, начинать смеяться, но я бы не спешила. Потому что, если озвученным вопросом не задаваться уже сейчас, намерение вице-чемпиона Игр в Солт-Лейк-Сити попробовать себя в тренерской профессии — это всего лишь его личное, не слишком значимое дело. И уж тем более оно не требует массовых обсуждений в стиле: получится из Авербуха танцевальный тренер или нет.

Озабочен ли сам Илья столь глобальными намерениями? Вполне возможно, что да. Соревновательный азарт отличал фигуриста всегда, это было видно даже по постановочному соперничеству с Александром Жулиным в рамках «Ледникового периода», где победа однозначно осталась за Авербухом.

Он реально блистательный постановщик, неважно, идёт ли речь о спектаклях или соревновательных программах, умеющий к тому же очень быстро добиваться желаемого результата. Выигрышный танец во все времена определял в фигурном катании львиную долю успеха, но как раз в этом компоненте на протяжении всех последних лет российские танцоры, включая ведущих, уступали многим парам монреальской школы.

Но времена изменились. Ни один даже самый гениальный тренер (как и постановщик) уже не способен вырастить чемпиона кустарным образом. Об этом в декабре прошлого года говорил известный тренер Николай Морозов. Он как раз тогда присоединился к большой танцевальной бригаде Ирины Жук и Александра Свинина, куда вошёл ещё один незаурядный специалист Алексей Горшков.

Также по теме «Единственное, что ещё не пробовал на льду»: Авербух объявил о начале тренерской карьеры Хореограф и постановщик Илья Авербух объявил о старте тренерской карьеры в танцах на льду. Он будет работать под эгидой школы Нины...

«На сегодняшний день в фигурном катании стало невозможно добиваться высокого результата, если работаешь в маленькой команде. В своё время в танцах на льду блестяще реализовали идею большого тренерского коллектива Марина Зуева и Игорь Шпильбанд, благодаря чему в танцах на льду произошла настоящая революция, сейчас по той же схеме работает в Монреале школа Мари-Франс Дюбрёй и Патриса Лозона. Я сам долгое время думал о том, что в России тоже нужно выстраивать подобную структуру, чтобы наши пары на равных боролись с сильнейшими», — объяснил Морозов.

Он также подчеркнул в том разговоре, что совместная работа со специалистами такого уровня ценна тем, что у каждого имеются навыки, которыми он владеет лучше других. Это позволяет тренерам дополнять друг друга, а главное, при столь всестороннем подходе к процессу подготовки фигуристы гораздо быстрее прогрессируют, как индивидуально, так и в паре.

Если Авербух сумеет взять на себя, помимо тренерских обязанностей, чисто менеджерские функции и в сжатые сроки создать вокруг себя коллектив, заточенный на решение задач высшего порядка, желающих работать в такой команде может найтись немало. В том числе и среди дуэтов достаточно высокого уровня. И если под началом Ильи подобный проект действительно сложится, это будет означать, что в стране появится ещё один мощный танцевальный центр.

Сколько времени может уйти на то, чтобы довести спортсменов до результата экстра-класса? У Танит Белбин и Бенджамина Агосто (первой звёздной пары Шпильбанда и Зуевой) путь от начала работы до серебряных олимпийских медалей занял восемь лет, хотя выступить на Играх дуэт мог на четыре года раньше (не получилось из-за отсутствия гражданства у партнёрши). Никита Кацалапов и Виктория Синицина тоже шли к олимпийскому серебру два олимпийских цикла, хотя и этот путь мог оказаться значительно короче, не случись на нём нескольких смен тренеров и травмы, полученной партнёром накануне Игр-2018.

Марина Зуева сумела сделать очень яркую, запоминающуюся пару из Дайсуке Такахаси и Каны Мурамото в первый же год полноценных выступлений этих спортсменов в танцах. Фигуристы не попали на ОИ, но о них так или иначе заговорили все. Это — к вопросу, какую роль может сыграть в танцах на льду выдающаяся постановка на достаточно средних по стажу и скатанности исполнителях.

Иными словами, при наличии мощного профессионального коллектива и соответствующих условий (а у Ильи мало того, что теперь есть свой лёд на катке «Вдохновение», но и гарантирована поддержка старшего тренера школы Нины Мозер, что подтвердила она сама в телефонном разговоре с RT) российское фигурное катание может получить очень яркую и интересную историю развития на годы вперёд. Тут уже сам Илья будет отвечать за то, чтобы зрителям не стало скучно, но как раз это он умеет.