Гончаренко: для Авербуха нет ничего недостижимого

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала решение хореографа Ильи Авербуха начать тренерскую деятельность.

«У него всегда прослеживается определённый стиль. Для человека с таким огромным опытом нет ничего недостижимого. Нужно пожелать только удачи», — цитирует Гончаренко «Чемпионат».

По её словам, у Авербуха много опыта в постановке очень удачных программ, они получаются со смыслом и изюминкой.

«Если он будет так же увлечён и вкладываться, как он вкладывается в постановку шоу, то почему нет?» — добавила Гончаренко.

Напомним, российский фигурист занялся продюсированием и постановкой театрализованных ледовых представлений в 2004 году. 8 апреля хореограф объявил о начале тренерской карьеры.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала решение Авербуха.