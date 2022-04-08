Гончаренко: для Авербуха нет ничего недостижимого

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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала решение хореографа Ильи Авербуха начать тренерскую деятельность.
Гончаренко: для Авербуха нет ничего недостижимого
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«У него всегда прослеживается определённый стиль. Для человека с таким огромным опытом нет ничего недостижимого. Нужно пожелать только удачи», — цитирует Гончаренко «Чемпионат».

По её словам, у Авербуха много опыта в постановке очень удачных программ, они получаются со смыслом и изюминкой.

«Если он будет так же увлечён и вкладываться, как он вкладывается в постановку шоу, то почему нет?» — добавила Гончаренко.

Напомним, российский фигурист занялся продюсированием и постановкой театрализованных ледовых представлений в 2004 году. 8 апреля хореограф объявил о начале тренерской карьеры.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала решение Авербуха.

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