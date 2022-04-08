Буянова: я ещё не взяла Косторную к себе в группу

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Тренер по фигурному катанию Елена Буянова рассказала о работе с чемпионкой Европы в женском одиночном катании Алёной Косторной.
Буянова: я ещё не взяла Косторную к себе в группу
  • Gettyimages.ru
  • © Joosep Martinson - International Skating Union

«Прошло мало времени. Пока я её смотрю. Не значит, что я её взяла. Мы пока выясняем, сможем ли вместе работать или нет. Она взрослый человек, не маленькую девочку берём», — цитирует Буянову «Спорт-Экспресс».

2 марта стало известно, что 18-летняя фигуристка перешла к Буяновой в ЦСКА от Этери Тутберидзе.

Напомним, что в 2020 году спортсменка уже уходила от Тутберидзе к Евгению Плющенко, но по окончании сезона-2020/21 вернулась в «Хрустальный».

Ранее Косторная показала первое совместное фото с тренером Буяновой.

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