Лайшев — о тренерской карьере Авербуха: никому не подвластно переплюнуть Тутберидзе
- РИА Новости
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«Авербух — настоящий патриот, мы видим это по его делам и работе. Я рад за Авербуха, что он решил начать тренерскую деятельность, но никому не подвластно переплюнуть Этери Георгиевну, она уникальный человек, гений», — цитирует Лайшева Metaratings.
Напомним, что российский фигурист занялся продюсированием и постановкой театрализованных ледовых представлений в 2004 году. 8 апреля хореограф объявил о начале тренерской карьеры.
Ранее Ирина Роднина иронично прокомментировала решение хореографа Ильи Авербуха начать тренерскую деятельность.