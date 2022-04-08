Лайшев — о тренерской карьере Авербуха: никому не подвластно переплюнуть Тутберидзе

Директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на решение хореографа Ильи Авербуха начать тренерскую деятельность.

«Авербух — настоящий патриот, мы видим это по его делам и работе. Я рад за Авербуха, что он решил начать тренерскую деятельность, но никому не подвластно переплюнуть Этери Георгиевну, она уникальный человек, гений», — цитирует Лайшева Metaratings.

Напомним, что российский фигурист занялся продюсированием и постановкой театрализованных ледовых представлений в 2004 году. 8 апреля хореограф объявил о начале тренерской карьеры.

Ранее Ирина Роднина иронично прокомментировала решение хореографа Ильи Авербуха начать тренерскую деятельность.