Роднина — о тренерской карьере Авербуха: «Ледниковый период» закончился, надо работу искать

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на решение хореографа Ильи Авербуха начать тренерскую деятельность.

«Видимо, «Ледниковый период» закончился, надо работу искать. Постановки — это одно. А тренер — это совершенно другое. У него есть опыт. В первую очередь он катался сам», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

Напомним, что российский фигурист занялся продюсированием и постановкой театрализованных ледовых представлений в 2004 году. 8 апреля хореограф объявил о начале тренерской карьеры.

Ранее Илья Авербух рассказал, кому из фигуристов поставит программы на следующий сезон.