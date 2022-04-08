Роднина — о тренерской карьере Авербуха: «Ледниковый период» закончился, надо работу искать

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала на решение хореографа Ильи Авербуха начать тренерскую деятельность.
Роднина — о тренерской карьере Авербуха: «Ледниковый период» закончился, надо работу искать
  • РИА Новости

«Видимо, «Ледниковый период» закончился, надо работу искать. Постановки — это одно. А тренер — это совершенно другое. У него есть опыт. В первую очередь он катался сам», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

Напомним, что российский фигурист занялся продюсированием и постановкой театрализованных ледовых представлений в 2004 году. 8 апреля хореограф объявил о начале тренерской карьеры.

Ранее Илья Авербух рассказал, кому из фигуристов поставит программы на следующий сезон.

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