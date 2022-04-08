Мишин о тренерстве Авербуха: в наши ряды влился уникальный специалист
- РИА Новости
- © Александр Вильф
«Я оцениваю его желание так же, как и всё цивилизованное человечество: в наши ряды влился уникальный специалист», — цитирует Мишина «Чемпионат».
Напомним, что российский фигурист занялся продюсированием и постановкой театрализованных ледовых представлений в 2004 году. 8 апреля хореограф объявил о начале тренерской карьеры.
Ранее Авербух рассказал, что планирует поставить программы Мишиной и Галлямову.