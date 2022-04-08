Мишин о тренерстве Авербуха: в наши ряды влился уникальный специалист

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин отреагировал на решение хореографа Ильи Авербуха начать тренерскую деятельность.
Мишин о тренерстве Авербуха: в наши ряды влился уникальный специалист
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Я оцениваю его желание так же, как и всё цивилизованное человечество: в наши ряды влился уникальный специалист», — цитирует Мишина «Чемпионат».

Напомним, что российский фигурист занялся продюсированием и постановкой театрализованных ледовых представлений в 2004 году. 8 апреля хореограф объявил о начале тренерской карьеры.

Ранее Авербух рассказал, что планирует поставить программы Мишиной и Галлямову.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить